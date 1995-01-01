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    Дзагоев: «У ЦСКА бешеный потенциал, я вижу светлое будущее»

    Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев поговорил о будущем команды. Футболист видит светлое будущее.

    — В каждом интервью Виктор Гончаренко говорил, как вас не хватает ЦСКА. Что думаете об итогах сезона?

    — Хотелось бы лучшего результата, конечно. По тому, какую игру мы демонстрировали в конце осени и как работали на сборах, ожидания были совсем другими. Но первая же игра с тульским «Арсеналом» все испортила.

    Да, дальше были победы, и важные, над «Спартаком» в дерби, например. Но если команда хочет брать чемпионство — а все в ЦСКА были нацелены только на золото, — она должна была без проблем на старте обыгрывать «Арсенал». При всем уважении к Туле.

    Но у этой команды бешеный потенциал, я вижу светлое будущее. Есть молодые талантливые футболисты — Иван Обляков, Ильзат Ахметов, Арнор Сигурдссон, Никола Влашич, Федор Чалов. А опыт приходит как раз после таких сезонов, как этот.

    • ЦСКА в прошлом сезоне финишировал в РПЛ четвертым и выступит в Лиге Европы.
    • На текущей неделе москвичи осуществили самый дорогой трансфер в своей истории.
    • На следующей неделе ЦСКА стартует в предсезонном турнире Кубок «Пари-Матч» Премьер в Австрии.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 21:29
    Комментарии2
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      Рейтинг: +781

      movie 6 минут назад

      У ЦСКА потенциал, я вижу. А вот у тебя в ЦСКА - нет!

      0
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      Рейтинг: +72

      Антон Спартак 18 минут назад

      Особенно когда в команде такой хрусталь!!!

      0
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