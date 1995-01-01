Дзагоев: «У ЦСКА бешеный потенциал, я вижу светлое будущее»

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев поговорил о будущем команды. Футболист видит светлое будущее.

— В каждом интервью Виктор Гончаренко говорил, как вас не хватает ЦСКА. Что думаете об итогах сезона?

— Хотелось бы лучшего результата, конечно. По тому, какую игру мы демонстрировали в конце осени и как работали на сборах, ожидания были совсем другими. Но первая же игра с тульским «Арсеналом» все испортила.

Да, дальше были победы, и важные, над «Спартаком» в дерби, например. Но если команда хочет брать чемпионство — а все в ЦСКА были нацелены только на золото, — она должна была без проблем на старте обыгрывать «Арсенал». При всем уважении к Туле.

Но у этой команды бешеный потенциал, я вижу светлое будущее. Есть молодые талантливые футболисты — Иван Обляков, Ильзат Ахметов, Арнор Сигурдссон, Никола Влашич, Федор Чалов. А опыт приходит как раз после таких сезонов, как этот.