Врачи сборной России получили ордена «За заслуги перед Отечеством»

Доктора сборной России получили государственные награды за работу на чемпионате мира-2018. Эдуарду Безуглову, Эдуарду Цгоеву, Михаилу Бутовскому вручили ордена «За заслуги перед Отечеством».
«Врачи сборной России Эдуард Безуглов, Эдуард Цгоев и Михаил Бутовский были награждены медалями ордена «За заслуги перед Отечеством II степени», – уточняет пресс-служба сборной.
- Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» существует с 1994 года.
- Награда вручается за осуществление конкретных и полезных для страны дел в разных областях трудовой деятельности.
- Сборная России на ЧМ-2018 вылетела на стадии 1/4 финала.