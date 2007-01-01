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    Врачи сборной России получили ордена «За заслуги перед Отечеством»

    Доктора сборной России получили государственные награды за работу на чемпионате мира-2018. Эдуарду Безуглову, Эдуарду Цгоеву, Михаилу Бутовскому вручили ордена «За заслуги перед Отечеством».

    «Врачи сборной России Эдуард Безуглов, Эдуард Цгоев и Михаил Бутовский были награждены медалями ордена «За заслуги перед Отечеством II степени», – уточняет пресс-служба сборной.

    • Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» существует с 1994 года.
    • Награда вручается за осуществление конкретных и полезных для страны дел в разных областях трудовой деятельности.
    • Сборная России на ЧМ-2018 вылетела на стадии 1/4 финала.

    Источник: Твиттер сборной России

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