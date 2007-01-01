Врачи сборной России получили ордена «За заслуги перед Отечеством»

Доктора сборной России получили государственные награды за работу на чемпионате мира-2018. Эдуарду Безуглову, Эдуарду Цгоеву, Михаилу Бутовскому вручили ордена «За заслуги перед Отечеством».

«Врачи сборной России Эдуард Безуглов, Эдуард Цгоев и Михаил Бутовский были награждены медалями ордена «За заслуги перед Отечеством II степени», – уточняет пресс-служба сборной.