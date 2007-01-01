Дзагоев: «Спартак» уже два сезона помогает ЦСКА. Молодцы!»

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев оценил вклад «Спартака» в турнирные успехи армейского клуба. Команда Виктора Гончаренко два сезона подряд финишировала выше спартаковцев.

— И «Спартак» помог ЦСКА в минувшем сезоне попасть напрямую в Лигу Европы.

— «Спартак» уже два сезона нам помогает. Молодцы!