Дзагоев: «Спартак» уже два сезона помогает ЦСКА. Молодцы!»

Дзагоеву ещё ни один раз напомнят его высказывания. Трепач.
Одним он чупа чупс предлагал. Допредлагался.
Влететь и здесь может.Тем более что в Цска сейчас дела не намного лучше чем у нас.
Граница условная.
Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев оценил вклад «Спартака» в турнирные успехи армейского клуба. Команда Виктора Гончаренко два сезона подряд финишировала выше спартаковцев.
— И «Спартак» помог ЦСКА в минувшем сезоне попасть напрямую в Лигу Европы.
— «Спартак» уже два сезона нам помогает. Молодцы!
- ЦСКА осенью сыграет в групповом этапе Лиги Европы.
- «Спартак» вступит в турнир на стадии квалификации.
- Дзагоев на текущей неделе продлил контракт с ЦСКА.