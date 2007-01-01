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    Дзагоев: «Спартак» уже два сезона помогает ЦСКА. Молодцы!»

    Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев оценил вклад «Спартака» в турнирные успехи армейского клуба. Команда Виктора Гончаренко два сезона подряд финишировала выше спартаковцев.

    — И «Спартак» помог ЦСКА в минувшем сезоне попасть напрямую в Лигу Европы.

    — «Спартак» уже два сезона нам помогает. Молодцы!

    • ЦСКА осенью сыграет в групповом этапе Лиги Европы.
    • «Спартак» вступит в турнир на стадии квалификации.
    • Дзагоев на текущей неделе продлил контракт с ЦСКА.

    Источник: Sport24

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +6278

      vka1970 17 минут назад

      Дзагоеву ещё ни один раз напомнят его высказывания. Трепач.
      Одним он чупа чупс предлагал. Допредлагался.
      Влететь и здесь может.Тем более что в Цска сейчас дела не намного лучше чем у нас.
      Граница условная.

      -1
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      Рейтинг: +595

      Alex Flash 22 минуты назад

      Спасибо. Постараемся в будущем подачек не давать

      2
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      Рейтинг: +312

      Опускатель коняжек 33 минуты назад

      Убогим и немощным всегда помогать нужно... Так принято)

      0
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      Рейтинг: +1321

      Бухбух 1 час назад

      А сам Дзагоев лично свой вклад в успехи ЦСКА за эти два сезона как оценивает ?

      1
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      Рейтинг: +215

      ФК_Полоцк > Бухбух 51 минуту назад

      Морально поддержал.

      2
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      Рейтинг: +899

      Derzkiy1 > Бухбух 14 минут назад

      От проблем со здоровьем не кто не застрахован ! Такие как он уверен играл бы 24/7 ! Здоровья ему , очень крутой футболист

      -2
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