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    «Ливерпуль» оценивает Мане в 180 миллионов. «Реал» может предложить Иско с доплатой

    «Реал» не утратил интерес к вингеру «Ливерпуля» Садио Мане, сообщает Marca со ссылкой на Don Balon.

    По информации источника, на подписании сенегальца настаивает главный тренер мадридцев Зинедин Зидан.

    «Ливерпуль» оценивает одного из своих лидеров в 180 миллионов евро.

    «Реал» такую сумму платить не намерен, поэтому может предложить за Мане 65 миллионов и права на полузащитника Иско.

    • 27-летний Мане выступает за «Ливерпуль» с 2016 года.
    • В минувшем сезоне он забил 26 голов и сделал пять результативных передач в 50 матчах.

    Источник: Marca

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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +285

      ААМ 25 минут назад

      Инфляция в футболе достигла вершины?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1536

      SarJr 50 минут назад

      Сосиско больше 20 не стоит и стоить не будет. И ливер уже не в том состоянии, чтоб больше ценить деньги, а не лидеров типо аякса

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1227

      ItalianFootball 1 час назад

      По этой логике Иско стоит 115 лямов ? Не, я его конечно люблю, но Реал опять как цыган залетный ведет себя.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +178

      GSmall > ItalianFootball 2 минуты назад

      То есть Иско который все и всем доказал не стоит 115,а Фелиш пукнувшии в одном сезоне 120 норм?

      0
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