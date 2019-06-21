«Ливерпуль» оценивает Мане в 180 миллионов. «Реал» может предложить Иско с доплатой

Инфляция в футболе достигла вершины?
«Реал» не утратил интерес к вингеру «Ливерпуля» Садио Мане, сообщает Marca со ссылкой на Don Balon.
По информации источника, на подписании сенегальца настаивает главный тренер мадридцев Зинедин Зидан.
«Ливерпуль» оценивает одного из своих лидеров в 180 миллионов евро.
«Реал» такую сумму платить не намерен, поэтому может предложить за Мане 65 миллионов и права на полузащитника Иско.
- 27-летний Мане выступает за «Ливерпуль» с 2016 года.
- В минувшем сезоне он забил 26 голов и сделал пять результативных передач в 50 матчах.