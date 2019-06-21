«Ливерпуль» оценивает Мане в 180 миллионов. «Реал» может предложить Иско с доплатой

«Реал» не утратил интерес к вингеру «Ливерпуля» Садио Мане, сообщает Marca со ссылкой на Don Balon.

По информации источника, на подписании сенегальца настаивает главный тренер мадридцев Зинедин Зидан.

«Ливерпуль» оценивает одного из своих лидеров в 180 миллионов евро.

«Реал» такую сумму платить не намерен, поэтому может предложить за Мане 65 миллионов и права на полузащитника Иско.