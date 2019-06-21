Морьентес – о переходе Азара в «Реал»: «Никто не сможет заменить Роналду»

Бывший нападающий «Реала» Фернандо Морьентес считает, что вингер Эден Азар не сможет стать полноценной заменой для Криштиану Роналду, который ушел из мадридского клуба год назад.

«Никто не сможет заменить Роналду. Это просто невозможно. Азар – один из лучших игроков в мире, но никто не может сравниться с Роналду. Сейчас речь идет о том, чтобы Азар хорошо адаптировался в «Реале» и показал все, на что способен. Это очень талантливый игрок. «Реал» нуждался в футболисте, который мог бы делать разницу на этой позиции», – сказал Морьентес.