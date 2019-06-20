Daily Mail: Сульшер проведет беседу с Лингардом из-за видео, которое игрок опубликовал в соцсетях 

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард опубликовал видео из отпуска в своем Snapchat. На видеозаписи показывает номер в отеле, который он снимал со своим одноклубником Маркусом Рэшфордом и двумя другими друзьями, комментирует состояние комнат, рассказывает об отдыхе, употребляя нецензурные выражения.

twit text — Dave Ellis (@fullback03) June 20, 2019

В интернете футболиста раскритиковали за такое поведение. Некоторые комментарии:

@shane87654 в твиттере: «Это современный футболист. Сказать, что игроки находятся в зоне комфорта у Уле, было бы преуменьшением. Нет уважения к тренеру и болельщикам. Они живут в пузыре, который создало это современное общество».

@mohammedz18 в твиттере: «В тот день, когда Рэшфорд забил свой первый гол в основной команде, он не пошел гулять. Ему нужно было домой, чтобы подготовиться к тесту по химии. Единственная его ошибка – это влияние Лингарда».

Иан Холлоуэй (бывший тренер «Лестера», «Кристал Пэлас», «КПР» и других клубов) в интервью talkSPORT: «Это неприемлемо для меня. Провел бы я дисциплинарную работу? Я бы выставил его на трансфер. На мой взгляд, здесь нет пути назад. Это огромная проблема».

Болельщик Скотт в эфире talkSPORT: «Я разозлился. Есть причина, из-за которой Алекс Фергюсон запретил игрокам мирового уровня пользоваться соцсетями – именно потому, что это разрушает наш клуб. Он [Лингард] полностью уничтожил «Юнайтед» одним глупым видео. Не только он, но и Погба со своей глупостью. Что с этими детьми? Мой семилетний сын боготворит землю, по которой ходят эти игроки. И это то, что мы должны видеть и слышать?»

Daily Mail утверждает, что игрок хотел сохранить видео на свой телефон, но случайно загрузил его в соцсеть. Также сообщается, что главный тренер команды Уле-Гуннар Сульшер проведет беседу с Лингардом.