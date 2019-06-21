Льоренте: «Я отдавал все «Реалу». Теперь собираюсь отдать все «Атлетико»

Полузащитник Маркос Льоренте прокомментировал трансфер из «Реала» в «Атлетико».

«Я очень взволнован, очень счастлив, потому что я хотел приехать сюда. Это проект с амбициями, и они рассчитывают на меня.

«Реал»? Я не боюсь, перехожу с очень спокойной совестью, я отдавал все «Реалу». Я работал столько, сколько мог.

Теперь собираюсь отдать все за этот клуб. Сделаю все возможное. Своей работой и приверженностью я хочу заслужить любовь болельщиков», – сказал Льоренте.