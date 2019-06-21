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    Льоренте: «Я отдавал все «Реалу». Теперь собираюсь отдать все «Атлетико»

    Полузащитник Маркос Льоренте прокомментировал трансфер из «Реала» в «Атлетико».

    «Я очень взволнован, очень счастлив, потому что я хотел приехать сюда. Это проект с амбициями, и они рассчитывают на меня.

    «Реал»? Я не боюсь, перехожу с очень спокойной совестью, я отдавал все «Реалу». Я работал столько, сколько мог.

    Теперь собираюсь отдать все за этот клуб. Сделаю все возможное. Своей работой и приверженностью я хочу заслужить любовь болельщиков», – сказал Льоренте.

    • Контракт с «Атлетико» рассчитан до 2024 года.
    • В прошлом сезоне он сыграл 16 матчей во всех турнирах и забил два гола.

    Источник: Marca

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    21.06.2019 23:59
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