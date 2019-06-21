Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал свое высказывание о тратах в футболе. Три года назад (после рекордного на тот момент трансфера Поля Погба в «МЮ») Клопп сказал: «Другие клубы могут идти, тратить деньги и собирать лучших игроков. Я хочу сделать по-другому».

«Тогда я был в Германии, у «Баварии» была уйма денег, около 100 миллионов фунтов. Сегодня на рынке вы купите одного защитника на это. Так что этой уймы денег сегодня хватит на покупку одного игрока, и даже не хватит на зарплату.

Рынок изменился сильнее, чем я ожидал. Но я придерживаюсь тех же мыслей, что и тогда.

Возможно, что-то было не так понято при переводе, но мое мнение было таким: если мы дойдем до точки, где футбол – это только деньги, а не футбол, то я уйду. Я до сих пор чувствую то же самое по этому поводу.

«Ливерпуль – это амбициозный клуб, и если бы мы не тратили столько же денег, сколько другие, мы не смогли бы претендовать на что-то. Все расплачиваются деньгами, поэтому мы должны делать то же самое», – сказал Клопп в документальном фильме телеканал ZDF. Цитату привел Sky Sports.