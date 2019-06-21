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    Сон: «Это сезон был сумасшедшим. «Тоттенхэм» хочет большего в следующем»

    Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын-Мин подвел итоги сезона.

    «Это был сумасшедший сезон. Были невероятные моменты, конечно, были и некоторые разочарования.

    Было сложное расписание, и мы показали отличные результаты. Мы снова финишировали в топ-4 и дошли до финала Лиги чемпионов. Очевидно, мы расстроились, проиграв в финале, но но мы можем гордиться собой.

    Игроки узнали столько нового за прошлый сезон, и мы хотим большего в следующем сезоне. Я верю, что у нас есть хороший шанс сделать что-то. Я рассчитываю на то, что мы будем сильнее», – сказал Сон.

    • «Тоттенхэм» занял четвертое место в турнирной таблице АПЛ.
    • В Лиге чемпионов лондонский клуб дошел до финала и проиграл «Ливерпулю» (0:2).

    Источник: Sky Sports

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    21.06.2019 22:54
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