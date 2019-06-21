Семак – после разгрома «Ваккера»: «Результат не стоит на первом месте»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результат товарищеского матча против «Ваккера» (6:1).

– Сергей Богданович, с победой! Счет 6:1 в первом товарищеском матче не должен настраивать команду на слишком позитивное мышление?

– Нет. Побеждать всегда приятно, но мы знаем какие у нас задачи: результат не стоит на первом месте. Кому-то из игроков нужно прочувствовать игровой ритм, кому-то – добирать функциональное состояние. Тренерам необходимо проверить какие-то связки и дать возможность всем в равной степени дать возможность набрать игровую форму для того, чтобы готовиться к сезону.

– Часто случается, что команде, которая выше классом, сложно настроиться на игру против команды, которая классом пониже. Можно сказать, что сегодня рано пропущенный гол собрал и мотивировал «Зенит»?

– Не думаю, что он мотивировал «Зенит». Футболисты и в первом, и во втором тайме вышли мотивированными, потому что знали о наших целях и задачах. Вне зависимости от результата, от того, хорошо или плохо складывалась игра, работали. До пропущенного мяча мы тоже играли, у нас были моменты. Понятно, что игроки «Ваккера» были посвежее, и нам было посложнее — поле не такое большое, оно поуже стандартного, на нем легче обороняться, поэтому игра получилась несколько вязкой. После пропущенного мяча и после того, как мы забили, игра немножко открылась, появилось много возможностей для того, чтобы увеличить счет.

– Прохин и Мостовой провели довольно много игрового времени. Как оцените их выход на поле?

– Мне понравилось, как сыграли ребята. Конечно, выходить в таком матче не так сложно – большое преимущество, счет приличный, нет дополнительной скованности, но в любом случае ребята молодцы. Разберем игры, отметим хорошие моменты и те, над которым нужно работать.

– Мы увидели пять защитников во втором тайме. Вы исходили из кадрового ресурса или пытались наиграть какие-то тактические детали?

– Пока преждевременно говорить о тактических деталях. Просто нам нужно было чуть больше дать сыграть Ивановичу и Маммане, плюс – тайм Ракицкому. Мы варьируем количество игрового времени от задач. Кто-то лучше готов, кто-то – хуже, кому-то нужно дать больше времени.

– Что с Александром Ерохиным? Как он себя чувствует?

– Самое неприятное, что есть на сегодняшний момент – у Александра большое и глубокое рассечение. Придется накладывать швы – повреждение достаточно серьезное. Надеюсь, что кроме этого повреждения у него ничего нет, но этот момент нас немножко расстроил.