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    Лодыгин: «Сейчас даже не рассматриваю возвращение в Россию»

    Вратарь Юрий Лодыгин ответил на вопросы о продолжении карьеры.

    • В конце июня у футболиста истекает контракт с «Зенитом». Клуб не будет продлевать соглашение с игроком.
    • Вторую половину сезона-2018/19 Лодыгин провел в аренде в «Олимпиакосе».

    «Я не готов рассматривать предложения из России. Единственный клуб из России, где я, возможно, хотел бы играть – это «Зенит», но сейчас возвращение в Россию даже не рассматриваю.

    На данный момент я свободный агент, у меня были некоторые предложения из Европы, но это не совсем те варианты, где хотел бы играть. Буду выжидать, смотреть дальше, для меня сейчас важно как можно чаще играть», – сказал Лодыгин.

    • Лодыгин выступал за «Зенит» с 2013 года.
    • Он провел за клуб 164 матча и пропустил 157 голов. 71 матч футболист провел на ноль [Transfermarkt].

    Источник: ТАСС

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +176

      GSmall 19 минут назад

      Позвони слуцкому,может в дубль возьмет хоть

      0
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      Рейтинг: +4943

      prezent2017 28 минут назад

      А чё, кто-то завет?

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      Рейтинг: +490

      ДяДь ПашА 35 минут назад

      Кому ты нужен?

      0
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      Рейтинг: +1059

      JTherry 37 минут назад

      зенитчики "скучают" по твоей игре, Юрасик))))

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      Рейтинг: +4090

      Агасфер 55 минут назад

      Кто тебя в России возьмёт,если ты осквернён "Зенитом"???

      0
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      Рейтинг: +494

      zarsm 58 минут назад

      Больно нужен)

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