Лодыгин: «Сейчас даже не рассматриваю возвращение в Россию»

Вратарь Юрий Лодыгин ответил на вопросы о продолжении карьеры.

В конце июня у футболиста истекает контракт с «Зенитом». Клуб не будет продлевать соглашение с игроком.

Вторую половину сезона-2018/19 Лодыгин провел в аренде в «Олимпиакосе».

«Я не готов рассматривать предложения из России. Единственный клуб из России, где я, возможно, хотел бы играть – это «Зенит», но сейчас возвращение в Россию даже не рассматриваю.

На данный момент я свободный агент, у меня были некоторые предложения из Европы, но это не совсем те варианты, где хотел бы играть. Буду выжидать, смотреть дальше, для меня сейчас важно как можно чаще играть», – сказал Лодыгин.