Лодыгин: «Сейчас даже не рассматриваю возвращение в Россию»

Позвони слуцкому,может в дубль возьмет хоть
Вратарь Юрий Лодыгин ответил на вопросы о продолжении карьеры.
- В конце июня у футболиста истекает контракт с «Зенитом». Клуб не будет продлевать соглашение с игроком.
- Вторую половину сезона-2018/19 Лодыгин провел в аренде в «Олимпиакосе».
«Я не готов рассматривать предложения из России. Единственный клуб из России, где я, возможно, хотел бы играть – это «Зенит», но сейчас возвращение в Россию даже не рассматриваю.
На данный момент я свободный агент, у меня были некоторые предложения из Европы, но это не совсем те варианты, где хотел бы играть. Буду выжидать, смотреть дальше, для меня сейчас важно как можно чаще играть», – сказал Лодыгин.
- Лодыгин выступал за «Зенит» с 2013 года.
- Он провел за клуб 164 матча и пропустил 157 голов. 71 матч футболист провел на ноль [Transfermarkt].