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    «Чемпионат»: «Урал» выкупил у «Зенита» Панюкова

    Президент «Урала» Григорий Иванов подтвердил, что клуб выкупил у «Зенита» права на нападающего Андрея Панюкова.

    «Мы выкупили Панюкова у «Зенита», это правда. По срокам контракта и остальным деталям не хочу говорить», – сказал Иванов.

    По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Сергея Егорова, сумма трансфера составила 300 тысяч евро. При этом у «Зенита» будет право обратного выкупа.

    • Панюков выступал за «Зенит» с 2017 года.
    • Сезон-2018/19 он провел в «Урале» на правах аренды.
    • В активе форварда 26 матчей и семь забитых голов.

    Источник: «Чемпионат»

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