«Чемпионат»: «Урал» выкупил у «Зенита» Панюкова

Президент «Урала» Григорий Иванов подтвердил, что клуб выкупил у «Зенита» права на нападающего Андрея Панюкова.

«Мы выкупили Панюкова у «Зенита», это правда. По срокам контракта и остальным деталям не хочу говорить», – сказал Иванов.

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Сергея Егорова, сумма трансфера составила 300 тысяч евро. При этом у «Зенита» будет право обратного выкупа.