«Чемпионат»: «Урал» выкупил у «Зенита» Панюкова

Президент «Урала» Григорий Иванов подтвердил, что клуб выкупил у «Зенита» права на нападающего Андрея Панюкова.
«Мы выкупили Панюкова у «Зенита», это правда. По срокам контракта и остальным деталям не хочу говорить», – сказал Иванов.
По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Сергея Егорова, сумма трансфера составила 300 тысяч евро. При этом у «Зенита» будет право обратного выкупа.
- Панюков выступал за «Зенит» с 2017 года.
- Сезон-2018/19 он провел в «Урале» на правах аренды.
- В активе форварда 26 матчей и семь забитых голов.