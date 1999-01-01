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    Льоренте прошел медосмотр и подписал контракт с «Атлетико»

    В четверг «Атлетико» объявил о договоренности с «Реалом» по трансферу полузащитника Маркоса Льоренте.

    Сегодня 24-летний футболист успешно прошел медосмотр и подписал с новым клубом контракт, рассчитанный до 2024 года.

    Фотографии новичка в клинике и на стадионе «Ванда Метрополитано» опубликованы в официальном твиттере «Атлетико».

    • Льоренте – воспитанник «Реала».
    • В прошлом сезоне он сыграл 16 матчей во всех турнирах и забил два гола.
    • По данным Transfermarkt, сумма сделки составила 40 миллионов евро.

    Источник: Официальный сайт «Атлетико»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7994

      DeStar 21 минуту назад

      Ну слава богу, все таки нужно кого-то продавать. У реала такой запас неиспользуемых игроков что капец! Я даже чисто от балды посчитаю
      Вот льоренте - пускай 40 лямов( думаю за них и продали, а хотели за 50) = 40 млн
      Хамес родригес который вообще за реал не играет - пускай 50 млн( это адекватная цена за него, даже очень) = 50 млн
      Бэйл - я просто промолчу - пускай будет 40 млн( да травмопасный, но 40 лямов - цена за него небольшая, больше вопрос стоит в ЗП) = 40 млн
      Ковачич - Еще один игрок который не играет за реал - в районе 40-50 млн
      Идем дальше - Тео Эрнандес - которого купили, вроде за 30, пускай и продают за 30 = 30 млн
      И выходит уже 40+50+40+40(пускай ковачич все же 40 будет)+ 30 = 5 игроков = уже 200 лямов! за игроков от которых пользы особо нет, ибо 3 из них даже не в реале, бэйл лечится и льоренте не основной, продать еще кого-то из "Диас№1 -Диас №2 - Лукас Васкес - себальос", хотя бы одного, и будет еще больше, можно блин мбаппе купить еще, или пару хороших игроков, вместо лавочников а арендных игроков.

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      Рейтинг: +7368

      Cules2013 23 минуты назад

      А смысл было его продавать? Если у тебя есть молодой и перспективный игрок, за которого топ-клуб конкурент готов 40 лямов выложить, чего такое счастье самому себе не оставить и не развивать дальше. Или тройка Модрич-Кроос-Каземиро с годами только молодеет, или играет с каждым днём всё лучше?

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      Рейтинг: +7994

      DeStar > Cules2013 20 минут назад

      Каземиро, думаю, еще нормально будет играть. Это же реал блин. Не будут они так делать, купят готового, я уверен, что если не этим летом, то следующим( когда уже модрич точно уйдет, и по кроссу будет яснее ситуация - сдал/не сдал позиции) будут покупать кого-то из эриксон/канте/погба или еще кого подобного. Чисто из моих замечаний - Льоренте игрок который не прогрессирует семимильными шагами.

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