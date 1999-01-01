Льоренте прошел медосмотр и подписал контракт с «Атлетико»

Ну слава богу, все таки нужно кого-то продавать. У реала такой запас неиспользуемых игроков что капец! Я даже чисто от балды посчитаю
Вот льоренте - пускай 40 лямов( думаю за них и продали, а хотели за 50) = 40 млн
Хамес родригес который вообще за реал не играет - пускай 50 млн( это адекватная цена за него, даже очень) = 50 млн
Бэйл - я просто промолчу - пускай будет 40 млн( да травмопасный, но 40 лямов - цена за него небольшая, больше вопрос стоит в ЗП) = 40 млн
Ковачич - Еще один игрок который не играет за реал - в районе 40-50 млн
Идем дальше - Тео Эрнандес - которого купили, вроде за 30, пускай и продают за 30 = 30 млн
И выходит уже 40+50+40+40(пускай ковачич все же 40 будет)+ 30 = 5 игроков = уже 200 лямов! за игроков от которых пользы особо нет, ибо 3 из них даже не в реале, бэйл лечится и льоренте не основной, продать еще кого-то из "Диас№1 -Диас №2 - Лукас Васкес - себальос", хотя бы одного, и будет еще больше, можно блин мбаппе купить еще, или пару хороших игроков, вместо лавочников а арендных игроков.
В четверг «Атлетико» объявил о договоренности с «Реалом» по трансферу полузащитника Маркоса Льоренте.
Сегодня 24-летний футболист успешно прошел медосмотр и подписал с новым клубом контракт, рассчитанный до 2024 года.
Фотографии новичка в клинике и на стадионе «Ванда Метрополитано» опубликованы в официальном твиттере «Атлетико».
- Льоренте – воспитанник «Реала».
- В прошлом сезоне он сыграл 16 матчей во всех турнирах и забил два гола.
- По данным Transfermarkt, сумма сделки составила 40 миллионов евро.