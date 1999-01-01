Льоренте прошел медосмотр и подписал контракт с «Атлетико»

В четверг «Атлетико» объявил о договоренности с «Реалом» по трансферу полузащитника Маркоса Льоренте.

Сегодня 24-летний футболист успешно прошел медосмотр и подписал с новым клубом контракт, рассчитанный до 2024 года.

Фотографии новичка в клинике и на стадионе «Ванда Метрополитано» опубликованы в официальном твиттере «Атлетико».