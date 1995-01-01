«Урал» объявил о переходе польского защитника Аугустыняка

Новый вызов Орлову))
Защитник клуба «Медзь» Рафал Аугустыняк стал игроком «Урала», сообщает официальный сайт клуба.
Сумма сделки, по данным портала Transfermarkt, составила 500 тысяч евро.
Условия личного контракта между 25-летним футболистом и екатеринбургским клубом пока не разглашаются.
Аугустыняк уже присоединился к «Уралу» на сборе в Словении.
- Поляк может сыграть в центре обороны, а также на позиции опорного полузащитника.
- Всего в высшей и второй по силе лигах польского чемпионата он провел 136 матчей и забил восемь голов.