Арустамян: «Спартак» мог перехватить Вилену у «Краснодара»

Комментатор «Матч» ТВ» Нобель Арустамян в личном телеграм-канале рассказал о том, что полузащитник «Краснодара» Тонни Вилена мог перейти в «Спартак».

«Краснодар» подписал Тонни Вилена. Он мог оказаться в другой команде Премьер-Лиги. «Спартак» на заключительной стадии переговоров между «Фейеноордом» и «Краснодаром» готов был перебить предложение «быков».

Агенты предлагали игрока еще и «Динамо». На самом деле посредники просто хотели устроить аукцион среди российских клубов, как это часто бывало ранее, в сытые годы нашего футбола. Но история, какая возникла с тем же Жиго, не повторилась.

В итоге Вилена обошелся «Краснодару» в 7,2 миллиона евро. По нынешним меркам – вполне адекватные деньги за потенциального игрока сборной Голландии. Важно и то, что у футболиста истекал контракт в 2020 году, что, конечно, повлияло на цену», – написал Арустамян в телеграме.