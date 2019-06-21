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    Арустамян: «Спартак» мог перехватить Вилену у «Краснодара»

    Комментатор «Матч» ТВ» Нобель Арустамян в личном телеграм-канале рассказал о том, что полузащитник «Краснодара» Тонни Вилена мог перейти в «Спартак».

    «Краснодар» подписал Тонни Вилена. Он мог оказаться в другой команде Премьер-Лиги. «Спартак» на заключительной стадии переговоров между «Фейеноордом» и «Краснодаром» готов был перебить предложение «быков».

    Агенты предлагали игрока еще и «Динамо». На самом деле посредники просто хотели устроить аукцион среди российских клубов, как это часто бывало ранее, в сытые годы нашего футбола. Но история, какая возникла с тем же Жиго, не повторилась.

    В итоге Вилена обошелся «Краснодару» в 7,2 миллиона евро. По нынешним меркам – вполне адекватные деньги за потенциального игрока сборной Голландии. Важно и то, что у футболиста истекал контракт в 2020 году, что, конечно, повлияло на цену», – написал Арустамян в телеграме.

    • Вилена – воспитанник «Фейеноорда».
    • В прошлом сезоне он провел за команду из Роттердама 39 матчей, забил семь голов и сделал восемь результативных передач.
    • В составе «Фейеноорда» хавбек стал чемпионом Голландии, двукратным обладателем Кубка и двукратным победителем Суперкубка страны.

    Источник: Телеграм-канал Нобеля Арустамяна

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    21.06.2019 10:55
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +168

      Фантомас 67 21 июня 2019, 14:03

      Ну кто бы сомневался?! Вот он Федун во всей своей красе, "радетель" нашего футбола, как он сам в интервью говорит.

      1
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus > Фантомас 67 21 июня 2019, 14:44

      Мысль дятел закончил, в чем краса Федуна?... Или кто то законы рынка отменял, захотели б, перебили... сосеш претензии из пальца, неуч))))

      0
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      Рейтинг: +919

      Вальдемар IV > Боцман59rus 21 июня 2019, 15:11

      захотели а что хрюндели боги какие-то? то что они могут всем баблом рот заткнуть не значит, что игроки все тупые и предпочтут его, а не прогресс, жиго вот гнилью оказался за что и сломался, окажись в краснодаре, гялдишь и минимум группа была, и вальку прошли

      3
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      Рейтинг: +168

      Фантомас 67 > Боцман59rus 22 июня 2019, 18:34

      А я то думаю, чё это в свинарнике такой бардак нынче творится? Это оказывается "законы рынка". Только эти федуновские законы рынка по "свиньям" же бумерангом и лупасят. Не забывай об этом, Боцман59rus!

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      Рейтинг: +7878

      Томик 21 июня 2019, 13:12

      Можно было написать, что в этот раз именно Краснодар перебил цену. Но вот оправдана ли она - надо будет посмотреть.

      1
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      Рейтинг: +919

      Вальдемар IV > Томик 21 июня 2019, 15:08

      в пищевик бы пришел уже медалями бы досрочно обвесили, вся суть пиара в сми

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      Рейтинг: +12192

      ВетеR 21 июня 2019, 13:03

      Мог бы, хотел бы, смех да и только ))

      3
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 21 июня 2019, 12:06

      Крючкохвостых давнишняя история с Кавенаги ничему не научила. Ну пусть дальше шишки набивают.

      -1
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      Рейтинг: +168

      Фантомас 67 > Shotlandets86 22 июня 2019, 18:57

      Извини, по ошибке нажал на минус, к сожалению исправить нельзя.

      0
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 > Фантомас 67 26 июня 2019, 12:00

      Никогда минусам не придавал значения. Так что всё норм.

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      Рейтинг: +919

      Вальдемар IV 21 июня 2019, 11:22

      пищеблок немало крови попил одного репяха если вспомнить, какие надежды подавал, итог знаем, да и сисян тоже став лучшим бомбардиром казалось в европу подастся в итоге кончил в млс, сейчас жиго, да поиграл там пару месяцев, одно радует что и им счастья эти игроки не принесли, я все-таки романтик и верю, что мешки в лице лукойла, газпрома скоро пойдут по пи314 особенно если царек сдохнет.

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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 21 июня 2019, 11:14

      Отлично, что так получилось с Жиго. Толку с него - как с осла молока! Вот пусть Спартак и радуется, что перебил покупку! Никчемный лягушатник и привозов много!

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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 > Krasnodar 123 21 июня 2019, 11:31

      ЧТО ПРАВДА ГЛАЗКИ РЕЖЕТ? МИНУСУЕМ?

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      Рейтинг: +9928

      Ковастер > Krasnodar 123 21 июня 2019, 11:54

      Столица минусует всех с периферии, они двоевластия не признают.

      2
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      Рейтинг: +40

      Чуп > Krasnodar 123 21 июня 2019, 12:46

      у тебя со зрением плохо?у Жиго была тяжелая травма...а до нее это был сильнейший цз чемпионата...осел ты...

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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 > Чуп 21 июня 2019, 13:33

      Следи за языком гнида московская заднеприводная никогда Жиго не был ни кем и не будет- запомни это гнида!

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      Рейтинг: +844

      lejnin > Krasnodar 123 21 июня 2019, 14:08

      Оххх и полыхает же у вас, уважаемый :D лёд что-ли приложи к пятой точке :D а по факту правильно сказали чуть выше, до травмы Жиго был одним из сильнейших ЦЗ чемпа, что подтверждалось многими специалистами, а не диванными аналитиками )))

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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus > Чуп 21 июня 2019, 14:39

      Кому ты обьясняешь, в магните супер деф Мартынович, что ни матч, либо привоз, либо красная, бывает все вместе, а то что неготового Жиго пиджак подставил, ставя его в старт, колхоз не понять

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      Рейтинг: +919

      Вальдемар IV > Боцман59rus 21 июня 2019, 15:11

      магнит давно у втб, тупой свин, а мартыновича лишь с весны начали удалять, как и каборе и прочих, кстати уже с самого первого матча, со свинарней, нарисовали левый стандарт, но слава богу не отскочили, хотя еще как отскочили, звон перекладины классона запомнился крючкохвостым

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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 > Боцман59rus 21 июня 2019, 16:35

      Пиджака Краснодар давно выгнал, как отработанный материал, а вы радовались когда он вам пообещал футбол со стеночками, да вам и Месси с Роналдо не поможет! А вот Лавочкин другое дело! И Магнит принадлежит ВТБ так что обращайтесь к Динамо если просрочка нужна!

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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 > lejnin 21 июня 2019, 16:42

      Кроме как от московских экспертов-специалистов, которые топят как одержимые за спартак, такого мнения никто не высказывал, а травма это карма за неправильное поведение и его длинный язык.

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      Рейтинг: +844

      lejnin > Krasnodar 123 21 июня 2019, 18:04

      Тогда кто, по вашему, лучший ЦЗ первых пяти туров по мнению экспертов-специалистов, которые не топят как одержимые за Спартак? )))) Или так, обида глушит, потому "назло бабушке" про карму задвигаешь?

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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 > lejnin 21 июня 2019, 18:12

      Уважаемый обиды ноль это от чистого сердца! Такие мерзавчики как этот лягушатник в ФК Краснодар не нужны. А лучший защитник на сегодняшний день играет у Юргена в Ливерпуле, остальные во всей Европе играют с переменным успехом.

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      Рейтинг: +844

      lejnin > Krasnodar 123 21 июня 2019, 18:36

      Ну мы то не про АПЛ говорим, а про свои, местечковые РПЛ игры, так что по-прежнему жду вашего ответа, кто же в первых пяти турах на позиции ЦЗ играл лучше Жиго?

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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 > lejnin 21 июня 2019, 20:26

      Да играл он не лучше и не хуже других, просто играл. обыкновенный игрок, ничего выдающегося. В целом результат его игры и команды без помощи лавочкиных плачевный, результат в таблице- все!

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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus > Krasnodar 123 21 июня 2019, 22:18

      Кто тебе сказал что я обрадовался появлению Кононова

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      Рейтинг: +844

      lejnin > Krasnodar 123 21 июня 2019, 22:49

      хмм...вы уж определитесь "Никчемный лягушатник и привозов много!" или всё же "не лучше и не хуже других" :D а по факту - до травмы Жиго Спартак выиграл 4 матча из 5 (в т.ч. матч с Краснодаром) и почти во всех матчах он был одним из лучших на поле...пока его один деревянный не сломал в матче с Зенитом

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      Рейтинг: +3021

      Dgad 21 июня 2019, 11:09

      Игрок качественный с набором всех тех качеств которые нужны для выступления на самом высоком уровне, и еще с хорошим ударом с левой ноги. Краснодар можно только поздравить

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