Товарищеский матч. «Краснодар» сыграл вничью с «Чайкой»

чайка молодцы
«Краснодар» провел первый товарищеский матч в межсезонье. Команда Мурада Мусаева сыграла вничью с «Чайкой» – 2:2.
По итогам прошлого сезона «Чайка» вышла в ФНЛ.
Товарищеский матч
Краснодар – Чайка – 2:2 (1:1)
Голы: 1:0 – Вандерсон, 33; 1:1 – Хохлачев, 45; 2:1 – Игнатьев, 64 (с пенальти); 2:2 – Чалый, 84.
«Краснодар» (первый тайм): Крицюк, Скопинцев, Шишкин, Грицаенко, Стоцкий, Сперцян, Камболов, Намли, Вандерсон, Сулейманов, Ари.
«Краснодар» (второй тайм): Крицюк, Ивашин, Мартынов, Таранов, Бочко, Сабуа, Голубев, Уткин, Кутовой, Жигулев, Игнатьев.