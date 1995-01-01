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    Товарищеский матч. «Краснодар» сыграл вничью с «Чайкой»

    «Краснодар» провел первый товарищеский матч в межсезонье. Команда Мурада Мусаева сыграла вничью с «Чайкой» – 2:2.

    По итогам прошлого сезона «Чайка» вышла в ФНЛ.

    Товарищеский матч

    Краснодар – Чайка – 2:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Вандерсон, 33; 1:1 – Хохлачев, 45; 2:1 – Игнатьев, 64 (с пенальти); 2:2 – Чалый, 84.

    «Краснодар» (первый тайм): Крицюк, Скопинцев, Шишкин, Грицаенко, Стоцкий, Сперцян, Камболов, Намли, Вандерсон, Сулейманов, Ари.

    «Краснодар» (второй тайм): Крицюк, Ивашин, Мартынов, Таранов, Бочко, Сабуа, Голубев, Уткин, Кутовой, Жигулев, Игнатьев.

    Источник: Официальный твиттер «Краснодара»

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