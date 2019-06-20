AS: «Реал» собирается подписать Мбаппе следующим летом

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе может перейти в «Реал» следующим летом.

Как сообщает AS, президент мадридцев Флорентино Перес вернулся к стратегии клуба по подписанию в год одного топ-игрока. Так как «Реал» уже приобрел Эдена Азара за 100 миллионов евро, покупка Мбаппе станет приоритетом клуба летом 2020 года.

Перес надеется, что за это время француз не продлит контракт с парижанами и выразит желание присоединиться к «Реалу», подав запрос на трансфер. Глава мадридцев не хочет первым вступать в переговоры с Мбаппе, чтобы не ухудшить отношения с «ПСЖ».

По информации источника, в следующем году «Реал» предложит Мбаппе зарплату в размере 15 миллионов евро в год чистыми. В 2016 году мадридцы уже пытались купить форварда у «Монако», но тогда не смогли дать ему зарплату больше, чем предложил «ПСЖ».