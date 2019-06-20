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    AS: «Реал» собирается подписать Мбаппе следующим летом

    Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе может перейти в «Реал» следующим летом.

    Как сообщает AS, президент мадридцев Флорентино Перес вернулся к стратегии клуба по подписанию в год одного топ-игрока. Так как «Реал» уже приобрел Эдена Азара за 100 миллионов евро, покупка Мбаппе станет приоритетом клуба летом 2020 года.

    Перес надеется, что за это время француз не продлит контракт с парижанами и выразит желание присоединиться к «Реалу», подав запрос на трансфер. Глава мадридцев не хочет первым вступать в переговоры с Мбаппе, чтобы не ухудшить отношения с «ПСЖ».

    По информации источника, в следующем году «Реал» предложит Мбаппе зарплату в размере 15 миллионов евро в год чистыми. В 2016 году мадридцы уже пытались купить форварда у «Монако», но тогда не смогли дать ему зарплату больше, чем предложил «ПСЖ».

    • Мбаппе перешел в «ПСЖ» из «Монако» в 2017 году.
    • В минувшем сезоне футболист провел за парижан 43 матча, забил 39 голов и сделал 17 результативных передач.
    • Контракт нападающего рассчитан до 2023 года.

    Источник: AS

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    Сегодня, 15:47
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1408

      koli4ka 57 минут назад

      пока Перец будет собираться год,уведут моПед в Ман.Сити к Пепу,как здрасте!!!

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      Рейтинг: +7347

      Cules2013 > koli4ka 11 минут назад

      не вижу его в Сити при Гвардиоле, да и у Сити ФФП поджимает знатно, так, в итоге, можно и доиграться. Горожане немало тратятся на трансферы, но, скорее, по общей стоимости, но в отдельности ни одного игрока не было дороже 65-70 млн. И тут на тебе Мбаппе, за которого попросят все 300.

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