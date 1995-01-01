Turner Sports: ФИФА хочет перенести ЧМ-2022 из Катара в другую страну

Давайте опять в Россию, подарите нам еще несколько дней праздника)))
По информации Turner Sports, ФИФА рассматривает вариант с перенесением чемпионата мира 2022 года из Катара в другую страну.
Ранее французская полиция задержала бывшего президента УЕФА Мишеля Платини. Его допросили в рамках расследования предполагаемых фактов коррупции при выборах страны-хозяйки ЧМ-2022.
Расследование полиции сосредоточено вокруг встречи, которую в 2010 году Платини и тогдашний президент Франции Николя Саркози провели с властями Катара.
В настоящее время ФИФА проводит тайные встречи для поиска немедленной замены Катару для проведения турнира.
Платини задержан по подозрению в коррупции по делу о ЧМ-2022 в Катаре
Адвокат Платини: «Мишелю не в чем себя винить, он уверен в будущем»
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В августе 2012 года Turner Sports приобрела новостной спортивный сайт Bleacher Report за 200 миллионов долларов.