Turner Sports: ФИФА хочет перенести ЧМ-2022 из Катара в другую страну

По информации Turner Sports, ФИФА рассматривает вариант с перенесением чемпионата мира 2022 года из Катара в другую страну.

Ранее французская полиция задержала бывшего президента УЕФА Мишеля Платини. Его допросили в рамках расследования предполагаемых фактов коррупции при выборах страны-хозяйки ЧМ-2022.

Расследование полиции сосредоточено вокруг встречи, которую в 2010 году Платини и тогдашний президент Франции Николя Саркози провели с властями Катара.

В настоящее время ФИФА проводит тайные встречи для поиска немедленной замены Катару для проведения турнира.

Платини задержан по подозрению в коррупции по делу о ЧМ-2022 в Катаре

Адвокат Платини: «Мишелю не в чем себя винить, он уверен в будущем»