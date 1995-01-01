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    Turner Sports: ФИФА хочет перенести ЧМ-2022 из Катара в другую страну

    По информации Turner Sports, ФИФА рассматривает вариант с перенесением чемпионата мира 2022 года из Катара в другую страну.

    Ранее французская полиция задержала бывшего президента УЕФА Мишеля Платини. Его допросили в рамках расследования предполагаемых фактов коррупции при выборах страны-хозяйки ЧМ-2022.

    Расследование полиции сосредоточено вокруг встречи, которую в 2010 году Платини и тогдашний президент Франции Николя Саркози провели с властями Катара.

    В настоящее время ФИФА проводит тайные встречи для поиска немедленной замены Катару для проведения турнира.

    Платини задержан по подозрению в коррупции по делу о ЧМ-2022 в Катаре

    Адвокат Платини: «Мишелю не в чем себя винить, он уверен в будущем»

    Источник: Turner Sports

    Turner Sports – дочерняя компания АТ&Т WarnerMedia, ответственная за спортивные трансляции на каналах TBS, TNT, AT&T SportsNet, TruTV. Также она управляет NBA TV от имени НБА.

    В августе 2012 года Turner Sports приобрела новостной спортивный сайт Bleacher Report за 200 миллионов долларов.

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1953

      Dgad 2 минуты назад

      Давайте опять в Россию, подарите нам еще несколько дней праздника)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1646

      BlackMurder 5 минут назад

      ну в россии,у нас еще куча просроченного пива есть и другой синьки))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4778

      piligrim1986 7 минут назад

      началось

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2963

      dinar7777dinar 12 минут назад

      Скорее всего бриташки с амерами плачут жалуются.

      2
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      ...
      Рейтинг: +1336

      Бабушка Зильзиля > dinar7777dinar 10 минут назад

      Тем более алкоголь только в фан-зонах.

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      Рейтинг: +2963

      dinar7777dinar > Бабушка Зильзиля 5 минут назад

      Нах нужен этот алкоголь.

      0
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      Рейтинг: +6577

      KLIM777 19 минут назад

      давно пора! Не дело это зимой чм проводить.

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