Федун – о борьбе за чемпионство: «У меня нет админресурсов и желания заниматься судейством»

Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун прокомментировал свои слова, сказанные в январе, что перед командой поставлена задача в ближайшие несколько лет завоевать золотые медали РПЛ.

– Вы говорили, что до 2023 года нужно стать чемпионами хотя бы раз. Болельщики восприняли эту фразу, что раньше ни от Цорна, ни от Кононова ничего ждать не стоит?

– Почему? У нас задача стоит, как и у всех. Если Цорн и Кононов не ошибутся в формировании, тогда они будут бороться за самые высокие места, может, и за чемпионство. Только не всe зависит от тебя: купит «Зенит» Неймара – и как с этим бороться?

Вопрос в том, что нужен такой уровень, чтобы обеспечить попадание в Лигу чемпионов. Это да. А дальше, если повезeт – станешь чемпионом, если нет – не станешь. У меня нет административных ресурсов, нет желания заниматься судейством.

– Но мы опять занимаем плоскость, внутри которой «Спартак» может застрять на позиции условного «Арсенала» в Англии.

– Мы всегда боролись за Лигу чемпионов, семь раз попадали в эту зону. Через каждый год фактически.

– Но вот «Зенит», например, как вы говорите, может позволить себе купить Неймара, а вы – нет.

– А что я с этим сделаю? Это «Газпром», это не я. Сравните мои финансовые возможности и Галицкого с ними.

– Так, а в чeм разница? Ведь «Зенит» тоже не может выйти за рамки фэйр-плей. Они продали Паредеса за 45 миллионов. «Спартак» тоже мог когда-то рискнуть и взять, а потом продать.

– Есть четыре части, а вы видите только одну – компенсацию клубу за подготовку игрока, а иногда это только 20-30 процентов. А есть ещe персональный контракт, агентские выплаты, которые вы видите только у нас, а у других – нет, потому что они их скрывают. Плюс есть подъeмные и комиссионные. По футболисту икс, например, трансфер был 50 миллионов, а все остальное расходы – ещe 100. И сколько его стоимость? Неймар вот вообще перешeл в «Барселону» за свои деньги. Когда говорят, что купили за 10, а продали за 20 – это не вся правда, всю сумму продажи и покупки мы не знаем.

В последний раз «Спартак» стал чемпионом России в сезоне-2016/17.

Всего москвичи выигрывали золотые медали чемпионата России 10 раз.

Федун: «Команда должны омолаживаться. К 2022 году у нас есть задача еще раз стать чемпионами»