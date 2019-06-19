Комбаров – об уходе из «Спартака»: «Это даст мне новые эмоции, толчок карьере»

Защитник Дмитрий Комбаров прокомментировал уход из «Спартака». Стороны разорвали контракт.

– В вашем голосе не чувствую и оттенка грусти. У вас уже отболело, давно поняли, что придется расставаться со «Спартаком»?

– Нет. Случись такая история года три назад, я переживал бы совершенно иначе, острее. Сейчас воспринимаю по-другому: все, что ни делается, к лучшему, это даст мне новые эмоции, толчок карьере.

– Расскажите, как все прошло – как приняли решение расстаться с клубом. Вам предложили – вы приняли решение?

– В последнее время получал не очень много практики, к такому не привык. Всю карьеру – «Динамо», «Спартак», сборная – выходил в основном составе, и то, что в последнее время не играл, не устраивало. Поговорили с тренером, он сказал, что и от руководства идет посыл: команда обновляется, есть концепция на омоложение. Мы пришли к общему мнению: не должны друг друга обременять, отягощать, мешать. Приняли совместное решение расстаться.

– То есть можно сказать, что это обоюдное решение.

– Да, так и есть. Все без подводных течений, камней – открыто, и я рад, что остаюсь в хороших отношениях с клубом.