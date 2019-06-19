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    Комбаров – об уходе из «Спартака»: «Это даст мне новые эмоции, толчок карьере»

    Защитник Дмитрий Комбаров прокомментировал уход из «Спартака». Стороны разорвали контракт.

    – В вашем голосе не чувствую и оттенка грусти. У вас уже отболело, давно поняли, что придется расставаться со «Спартаком»?

    – Нет. Случись такая история года три назад, я переживал бы совершенно иначе, острее. Сейчас воспринимаю по-другому: все, что ни делается, к лучшему, это даст мне новые эмоции, толчок карьере.

    – Расскажите, как все прошло – как приняли решение расстаться с клубом. Вам предложили – вы приняли решение?

    – В последнее время получал не очень много практики, к такому не привык. Всю карьеру – «Динамо», «Спартак», сборная – выходил в основном составе, и то, что в последнее время не играл, не устраивало. Поговорили с тренером, он сказал, что и от руководства идет посыл: команда обновляется, есть концепция на омоложение. Мы пришли к общему мнению: не должны друг друга обременять, отягощать, мешать. Приняли совместное решение расстаться.

    – То есть можно сказать, что это обоюдное решение.

    – Да, так и есть. Все без подводных течений, камней – открыто, и я рад, что остаюсь в хороших отношениях с клубом.

    • Комбаров выступал за москвичей с 2010 года.
    • За красно-белых защитник провел 274 матча, забил 27 голов и сделал 44 результативные передачи.
    • В составе «Спартака» игрок завоевал звание чемпиона России и выиграл Суперкубок страны.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.06.2019 23:11
    Комментарии1
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      Рейтинг: +13104

      DOCTOR PENALTY 47 минут назад

      Жаль, Дмитрий, что так смазал концовку. Успехов тебе в новом клубе.

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