Cadena SER: Дембеле заверили в «Барселоне», что трансфер Неймара не состоится

Ранее сообщалось, что нападающий «Барселоны» Усман Дембеле может отправиться в «ПСЖ» в качестве оплаты за трансфер форварда Неймара. По сведениям Cadena SER, француза заверили: такое развитие событий невозможно.

Дембеле сказали, что трансфер Неймара в «Барселону» невозможен и что пребыванию француза в Каталонии ничего не угрожает.