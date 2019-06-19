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    Cadena SER: Дембеле заверили в «Барселоне», что трансфер Неймара не состоится

    Ранее сообщалось, что нападающий «Барселоны» Усман Дембеле может отправиться в «ПСЖ» в качестве оплаты за трансфер форварда Неймара. По сведениям Cadena SER, француза заверили: такое развитие событий невозможно.

    Дембеле сказали, что трансфер Неймара в «Барселону» невозможен и что пребыванию француза в Каталонии ничего не угрожает.

    • Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2017 года за 222 миллиона евро.
    • В прошлом сезоне 27-летний футболист провел за парижан 28 матчей во всех турнирах, забил 23 гола и сделал 13 результативных передач.
    • Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 180 миллионов евро.

    Источник: Cadena SER

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    19.06.2019 22:58
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1526

      SarJr 37 минут назад

      на неймара забить, он сделал свой выбор. дембеле гнать в шею, обнаглел, засвинячился и нихера путного из такого никогда не выходило и не выйдет

      1
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    • ...
      Рейтинг: +196

      ФК_Полоцк 56 минут назад

      Один на левом фланге - другой на правом. Коута сливать с Малкольмом будут.

      0
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