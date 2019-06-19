Cadena SER: Дембеле заверили в «Барселоне», что трансфер Неймара не состоится

на неймара забить, он сделал свой выбор. дембеле гнать в шею, обнаглел, засвинячился и нихера путного из такого никогда не выходило и не выйдет
Ранее сообщалось, что нападающий «Барселоны» Усман Дембеле может отправиться в «ПСЖ» в качестве оплаты за трансфер форварда Неймара. По сведениям Cadena SER, француза заверили: такое развитие событий невозможно.
Дембеле сказали, что трансфер Неймара в «Барселону» невозможен и что пребыванию француза в Каталонии ничего не угрожает.
- Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2017 года за 222 миллиона евро.
- В прошлом сезоне 27-летний футболист провел за парижан 28 матчей во всех турнирах, забил 23 гола и сделал 13 результативных передач.
- Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 180 миллионов евро.