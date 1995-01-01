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    Комбаров – об уходе из «Спартака»: «Давно решил, что нужно обновление, новый виток. С этой точки зрения меня можно поздравить»

    Защитник Дмитрий Комбаров прокомментировал уход из «Спартака». Стороны разорвали контракт.

    – Вам сочувствовать или поздравлять? Как сами оцените то, что случилось?

    – Смотря с как оценивать. Для меня это новый этап жизни, карьеры, еще один вызов, который давно себе хотел получить. Давно решил, что нужно обновление, новый виток развития. Наверное, с этой точки зрения можно поздравить.

    • Комбаров выступал за москвичей с 2010 года.
    • За красно-белых защитник провел 274 матча, забил 27 голов и сделал 44 результативные передачи.
    • В составе «Спартака» игрок завоевал звание чемпиона России и выиграл Суперкубок страны.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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