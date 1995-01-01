Комбаров – об уходе из «Спартака»: «Давно решил, что нужно обновление, новый виток. С этой точки зрения меня можно поздравить»

Защитник Дмитрий Комбаров прокомментировал уход из «Спартака». Стороны разорвали контракт.

– Вам сочувствовать или поздравлять? Как сами оцените то, что случилось?

– Смотря с как оценивать. Для меня это новый этап жизни, карьеры, еще один вызов, который давно себе хотел получить. Давно решил, что нужно обновление, новый виток развития. Наверное, с этой точки зрения можно поздравить.