«Спорт-Экспресс»: «Спартак» и Комбаров расторгли контракт

Кто следующий: Ещенко или Ребров?
Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров сегодня покинет клуб.
По информации «Спорт-Экспресс», утром москвичи и 32-летний футболист расторгли контракт. Днем игрок попрощается с командой.
Как утверждает источник, велика вероятность того, что Комбаров продолжит карьеру в «Крыльях Советов».
- Комбаров выступал за «Спартак» с 2010 года.
- За красно-белых защитник провел 274 матча, забил 27 голов и сделал 44 результативные передачи.
- В составе московской команды футболист завоевал звание чемпиона России и выиграл Суперкубок страны.
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