«Спорт-Экспресс»: «Спартак» и Комбаров расторгли контракт

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров сегодня покинет клуб.

По информации «Спорт-Экспресс», утром москвичи и 32-летний футболист расторгли контракт. Днем игрок попрощается с командой.

Как утверждает источник, велика вероятность того, что Комбаров продолжит карьеру в «Крыльях Советов».

Комбаров выступал за «Спартак» с 2010 года.

За красно-белых защитник провел 274 матча, забил 27 голов и сделал 44 результативные передачи.

В составе московской команды футболист завоевал звание чемпиона России и выиграл Суперкубок страны.

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