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    «Спорт-Экспресс»: «Спартак» и Комбаров расторгли контракт

    Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров сегодня покинет клуб.

    По информации «Спорт-Экспресс», утром москвичи и 32-летний футболист расторгли контракт. Днем игрок попрощается с командой.

    Как утверждает источник, велика вероятность того, что Комбаров продолжит карьеру в «Крыльях Советов».

    • Комбаров выступал за «Спартак» с 2010 года.
    • За красно-белых защитник провел 274 матча, забил 27 голов и сделал 44 результативные передачи.
    • В составе московской команды футболист завоевал звание чемпиона России и выиграл Суперкубок страны.

    «Спорт-Экспресс»: Глушаков близок к переходу в «Сочи». Комбаров может последовать за ним

    «Это слухи!»: Комбаров опроверг информацию об аренде в «Крылья Советов»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:33
    Комментарии9
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      Рейтинг: +306

      Ганнибал Лектор 42 минуты назад

      Кто следующий: Ещенко или Ребров?

      0
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      Рейтинг: +3429

      SPACE TRUCKIN 55 минут назад

      как всегда - ждём перемен!

      0
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      Рейтинг: +1032

      zabvo9406 1 час назад

      Ипать, да сегодня,оказывается замечательный день!!!!! Бог любит Троицу, остался Кононов!!!

      2
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      Рейтинг: +4744

      piligrim1986 1 час назад

      изгнали ромашку.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1933

      Dgad 1 час назад

      Все правильно, Глушаков и Комбаров мутят воду и они не нужны Спартаку если этот этот клуб еще себя уважает

      0
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      Рейтинг: +1061

      Фанат Рубина 1 час назад

      Поздравляю фанатов спартака, отмечайте и бухайте, вы отмучились!
      и я предложить вам хочу:
      мне кажется фанаты спартака этот день должны отметить красным карандашом и отмечать каждый год его..
      день избавления от Г*вна..

      как вам идейка?

      2
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      Рейтинг: +15554

      VVM1964 1 час назад

      " Сегодня праздник у девчат - сегодня будут танцы " )))))

      1
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      Рейтинг: +15554

      VVM1964 2 часа назад

      Не расстроен - правильное решение ( жаль запоздалое )

      3
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      Рейтинг: +105

      ZEVS71 2 часа назад

      Ну блин поперло)

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