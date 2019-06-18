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    Депутат Лебедев: «Арест Платини может повлиять на отмену ЧМ-2022»

    Депутат Государственной думы от партии ЛДПР Игорь Лебедев прокомментировал задержание бывшего президента УЕФА Мишеля Платини, подозреваемого в коррупции. По мнению политика, ЧМ-2022 могут отменить.

    «Этот арест может повлиять на все – и на отмену чемпионата мира в Катаре, который должен состояться в 2022 году, в том числе», – цитирует Лебедева News.ru.

    • Платини выбрали в качестве президента УЕФА в 2007 году.
    • Он занимал пост главы организации до 2015 года.
    • 8 октября 2015 года арбитражная палата комитета по этике ФИФА отстранила Платини от должности на 90 дней, а затем выдала запрет на футбольную деятельность на восемь лет.

    Платини просто обедал с шейхами, а потом Катар случайно выиграл конкурс на проведение ЧМ

    Источник: News.ru

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    18.06.2019 23:34
    Комментарии2
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      Рейтинг: +119

      ZEVS71 19 июня, 02:05

      Даешь ЧМ-2022 в России!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3177

      ivan-football-fan 19 июня, 00:24

      Чует - нет дыма без огня... ИЛИ ЗНАЕТ?!))

      0
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