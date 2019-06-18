Депутат Лебедев: «Арест Платини может повлиять на отмену ЧМ-2022»

Депутат Государственной думы от партии ЛДПР Игорь Лебедев прокомментировал задержание бывшего президента УЕФА Мишеля Платини, подозреваемого в коррупции. По мнению политика, ЧМ-2022 могут отменить.

«Этот арест может повлиять на все – и на отмену чемпионата мира в Катаре, который должен состояться в 2022 году, в том числе», – цитирует Лебедева News.ru.

Платини выбрали в качестве президента УЕФА в 2007 году.

Он занимал пост главы организации до 2015 года.

8 октября 2015 года арбитражная палата комитета по этике ФИФА отстранила Платини от должности на 90 дней, а затем выдала запрет на футбольную деятельность на восемь лет.

Платини просто обедал с шейхами, а потом Катар случайно выиграл конкурс на проведение ЧМ