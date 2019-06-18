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    «Краснодар» и «Фейеноорд» не смогли договориться по трансферу Вильены

    Трансфер полузащитника «Фейеноорда» Тонни Вильены в «Краснодар», по сведениям RTV Rijnmond, не состоится. Стороны не смогли договориться по условиям сделки.

    При этом сам футболист был готов переехать в Россию. Рыночная стоимость футболиста – 14 миллионов евро.

    • Вильена – воспитанник «Фейеноорда».
    • В прошлом сезоне он провел за команду из Роттердама 39 матчей, забил семь голов и сделал восемь результативных передач.
    • Согласно AD, главный тренер «Фейеноорда» Яп Стам не желает отпускать Вильену.

    Источник: RTV Rijnmond

    Вещательная компания роттердамского региона Голландии. Аудитория в твиттере - 197 тысяч подписчиков.

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    18.06.2019 23:25
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