«Краснодар» и «Фейеноорд» не смогли договориться по трансферу Вильены

ВИДНО ДЕНЕГ МНОГО ХОТЕЛИ.
Трансфер полузащитника «Фейеноорда» Тонни Вильены в «Краснодар», по сведениям RTV Rijnmond, не состоится. Стороны не смогли договориться по условиям сделки.
При этом сам футболист был готов переехать в Россию. Рыночная стоимость футболиста – 14 миллионов евро.
- Вильена – воспитанник «Фейеноорда».
- В прошлом сезоне он провел за команду из Роттердама 39 матчей, забил семь голов и сделал восемь результативных передач.
- Согласно AD, главный тренер «Фейеноорда» Яп Стам не желает отпускать Вильену.
Источник: RTV Rijnmond
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