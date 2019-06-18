«Краснодар» и «Фейеноорд» не смогли договориться по трансферу Вильены

Трансфер полузащитника «Фейеноорда» Тонни Вильены в «Краснодар», по сведениям RTV Rijnmond, не состоится. Стороны не смогли договориться по условиям сделки.

При этом сам футболист был готов переехать в Россию. Рыночная стоимость футболиста – 14 миллионов евро.