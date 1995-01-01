В Голландии подтверждают интерес «Краснодара» к хавбеку Вильене

Ранее российский журналист Иван Карпов сообщил, что «Краснодар» желает заполучить полузащитника «Фейеноорда» Тонни Вильену. Такой информацией владеет и голландское издание AD.

Контракт игрока с голландцами действует еще один сезон. Рыночная стоимость футболиста – 14 миллионов евро.