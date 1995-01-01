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    В Голландии подтверждают интерес «Краснодара» к хавбеку Вильене

    Ранее российский журналист Иван Карпов сообщил, что «Краснодар» желает заполучить полузащитника «Фейеноорда» Тонни Вильену. Такой информацией владеет и голландское издание AD.

    Контракт игрока с голландцами действует еще один сезон. Рыночная стоимость футболиста – 14 миллионов евро.

    • Вильена – воспитанник «Фейеноорда».
    • В прошлом сезоне он провел за команду из Роттердама 39 матчей, забил семь голов и сделал восемь результативных передач.
    • Согласно AD, главный тренер «Фейеноорда» Яп Стам не желает отпускать Вильену.

    Источник: AD

    Роттердамская ежедневная газета. Основана в 1946 году. Аудитория в твиттере - 334 тысячи подписчиков.

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