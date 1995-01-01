В Голландии подтверждают интерес «Краснодара» к хавбеку Вильене

Ранее российский журналист Иван Карпов сообщил, что «Краснодар» желает заполучить полузащитника «Фейеноорда» Тонни Вильену. Такой информацией владеет и голландское издание AD.
Контракт игрока с голландцами действует еще один сезон. Рыночная стоимость футболиста – 14 миллионов евро.
- Вильена – воспитанник «Фейеноорда».
- В прошлом сезоне он провел за команду из Роттердама 39 матчей, забил семь голов и сделал восемь результативных передач.
- Согласно AD, главный тренер «Фейеноорда» Яп Стам не желает отпускать Вильену.
Источник: AD
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