Журналист Егоров: «Зарплата Мелкадзе в «Спартаке» – 3 миллиона рублей в месяц»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров раскрыл заработную плату футболиста «Спартака» Георгия Мелкадзе. Игрок в мае подписал новый контракт с клубом.

«Последний безумный контракт [на текущий момент] – это Мелкадзе с зарплатой 3 миллиона рублей в месяц. Это соглашение подписывал Томас Цорн», – рассказал журналист.