Журналист Егоров: «Зарплата Мелкадзе в «Спартаке» – 3 миллиона рублей в месяц»

Классно,надеюсь они утонут скоро в своем болоте,спартачи
Обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров раскрыл заработную плату футболиста «Спартака» Георгия Мелкадзе. Игрок в мае подписал новый контракт с клубом.
«Последний безумный контракт [на текущий момент] – это Мелкадзе с зарплатой 3 миллиона рублей в месяц. Это соглашение подписывал Томас Цорн», – рассказал журналист.
- В прошлом сезоне РПЛ Мелкадзе провел десять матчей, не отметился голами.
- На рынке игрок стоит меньше 1 миллиона евро.
- В «Спартаке» Мелкадзе дебютировал в 2015 году при главном тренер Мурате Якине.