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    Журналист Егоров: «Зарплата Мелкадзе в «Спартаке» – 3 миллиона рублей в месяц»

    Обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров раскрыл заработную плату футболиста «Спартака» Георгия Мелкадзе. Игрок в мае подписал новый контракт с клубом.

    «Последний безумный контракт [на текущий момент] – это Мелкадзе с зарплатой 3 миллиона рублей в месяц. Это соглашение подписывал Томас Цорн», – рассказал журналист.

    • В прошлом сезоне РПЛ Мелкадзе провел десять матчей, не отметился голами.
    • На рынке игрок стоит меньше 1 миллиона евро.
    • В «Спартаке» Мелкадзе дебютировал в 2015 году при главном тренер Мурате Якине.

    Источник: YouTube-канал «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +180

      GSmall 57 минут назад

      Классно,надеюсь они утонут скоро в своем болоте,спартачи

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +205

      nik_59 1 час назад

      Раз в 30 поменьше-это было бы нормально.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2508

      САДЫЧОК 1 час назад

      Игрок в мае подписал новый контракт с клубом......А , ВОТ ЭТО уже НЕДОПУСТИМО ! Игрок , явно низкого уровня !

      1
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