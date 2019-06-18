«Атлетико» интересуется хавбеком «Арсенала» Джакой

«Атлетико» проявляет интерес к полузащитнику «Арсенала» Граниту Джаке.
Приоритет для мадридцев – Маркос Льоренте из «Реала», но Королевский клуб просит за 24-летнего футболиста 50 миллионов евро, что не устраивает «Атлетико». Поэтому клуб рассматривает Джаку как альтернативу Льоренте.
«Атлетико» ищет замену хавбеку Родриго Эрнандесу, который может перейти в «Манчестер Сити».
- В сезоне-2018/19 Джака провел за «Арсенал» 40 матчей, забил четыре гола и сделал пять результативных передач.
- Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего швейцарца в 45 миллионов евро.
Onda Cero: «Манчестер Сити» хочет купить хавбека «Атлетико» Эрнандеса