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    «Атлетико» интересуется хавбеком «Арсенала» Джакой

    «Атлетико» проявляет интерес к полузащитнику «Арсенала» Граниту Джаке.

    Приоритет для мадридцев – Маркос Льоренте из «Реала», но Королевский клуб просит за 24-летнего футболиста 50 миллионов евро, что не устраивает «Атлетико». Поэтому клуб рассматривает Джаку как альтернативу Льоренте.

    «Атлетико» ищет замену хавбеку Родриго Эрнандесу, который может перейти в «Манчестер Сити».

    • В сезоне-2018/19 Джака провел за «Арсенал» 40 матчей, забил четыре гола и сделал пять результативных передач.
    • Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего швейцарца в 45 миллионов евро.

    Onda Cero: «Манчестер Сити» хочет купить хавбека «Атлетико» Эрнандеса

    Источник: Mundo Deportivo

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