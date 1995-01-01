«Реал» представил Родриго. За 18-летнего игрока клуб заплатил 45 миллионов

«Реал» провел презентацию нападающего Родриго Гоэса. Мероприятие состоялось на клубном стадионе «Сантьяго Бернабеу»

18-летний футболист перешел в мадридский клуб из «Сантоса». Трансфер бразильца обошелся «Реалу» в 45 миллионов евро.