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    «Реал» представил Родриго. За 18-летнего игрока клуб заплатил 45 миллионов

    «Реал» провел презентацию нападающего Родриго Гоэса. Мероприятие состоялось на клубном стадионе «Сантьяго Бернабеу»

    18-летний футболист перешел в мадридский клуб из «Сантоса». Трансфер бразильца обошелся «Реалу» в 45 миллионов евро.

    • Родриго – воспитанник «Сантоса».
    • В общей сложности форвард сыграл за команду из штата Сан-Паулу 49 матчей, забил 10 голов и сделал пять результативных передач.

    Источник: Твиттер «Реала»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +7307

      Cules2013 5 минут назад

      ну и цены, у Реала так много что-ли бабла, что он рискует за зелёную необстрелянную молодёжь вроде Винисиуса и Родриго чуть ли не 50 лимонов выкладывать?

      0
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      Рейтинг: +899

      Иван_Невский 17 минут назад

      Реал может ему помочь в росте, или в аренду отдаст?

      1
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      Рейтинг: +638

      VAD07 1 час назад

      Зачем им столько левых вингеров? Винисиус, Гоэса, Азар? Складывается впечатление, что Реал вслепую скупает всех молодых талантов, чтобы Барселоне не достались:)

      3
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      Рейтинг: +2948

      dinar7777dinar 1 час назад

      Второй винисиус .

      2
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      Рейтинг: +177

      GSmall 1 час назад

      Мегаталант.Думаю он переплюнет того же неймара,а возможно и рона с лилипутом.Я был в шоке когда увидел как он играет для своих лет

      -1
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      Рейтинг: +3145

      ivan-football-fan 1 час назад

      Большая ошибка! Головин дешевле!))

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