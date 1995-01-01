«Реал» представил Родриго. За 18-летнего игрока клуб заплатил 45 миллионов

ну и цены, у Реала так много что-ли бабла, что он рискует за зелёную необстрелянную молодёжь вроде Винисиуса и Родриго чуть ли не 50 лимонов выкладывать?
«Реал» провел презентацию нападающего Родриго Гоэса. Мероприятие состоялось на клубном стадионе «Сантьяго Бернабеу»
18-летний футболист перешел в мадридский клуб из «Сантоса». Трансфер бразильца обошелся «Реалу» в 45 миллионов евро.
- Родриго – воспитанник «Сантоса».
- В общей сложности форвард сыграл за команду из штата Сан-Паулу 49 матчей, забил 10 голов и сделал пять результативных передач.
@RodrygoGoes#WelcomeRodrygo | #HalaMadrid pic.twitter.com/NNPXT9wDSt— Real Madrid C.F. (@realmadrid) 18 июня 2019 г.