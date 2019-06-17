Семак: «Никакой я не идеальный тренер»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак был гостем в программе «Вечерний Ургант». «Бомбардир» приводит отрывки из разговора:

– Расскажите, как проходит полет, когда команда узнает о чемпионстве, находясь в воздухе.

– Сложно усидеть на одном месте всем игрокам и тренерам. Игра уже закончилась, но пилот вышел на связь минут с землей чуть-чуть позже. В девять часов, когда пролетали над очередной точкой связи, пилот узнал счет, и он объявил его.

Все собрались в одной точке. Кто не умел танцевать, стал танцевать. Кто не умел пить, стал пить. Кто не умел пить, стал петь.

– Вы знаете, что вы самый стильный тренер РПЛ? Как вы подбираете костюм, сколько времени вы тратите на сборы?

– Минут десять. Перед зеркалом вообще не кручусь.

Кто из игроков в команде лучше всех одевается? Половина – подростки. По 30 лет, по трое детей, а одеваются в спортивные костюмы. Я хочу, чтобы на игры ездили хотя бы в брючках. У нас тренерский штаб, кому-то уже за 50 лет. Представляете, всю жизнь в спортивном костюме… Надо что-то менять (смеется).

– Я не знаю ни одного человека, который говорит о вас плохо. Вы идеальный семьянин, вы идеальный тренер, вы замечательный товарищ и партнер по команде. Можете сказать что-то плохое про себя?

– Никакой я не идеальный семьянин, никакой я не идеальный отец и тем более не идеальный тренер. Развею мифы.