Президент «ПСЖ»: «На 200% уверен, что Мбаппе будет играть в Париже в следующем сезоне»

Президент «ПСЖ» Нассер аль-Хелаифи ответил на вопрос о возможном уходе форварда Киллиан Мбаппе из клуба.
«Он еще сильнее хочет быть включенным в наш проект, хочет расти с командой, с клубом. Я объяснил ему, что не нужно спрашивать об ответственности, ее нужно взять. Иногда ее нужно просто взять. Я уверен не на 100%, а на 200%, что он будет здесь в следующем сезоне», – сказал аль-Хеллаифи.
- В конце мая Мбаппе получил награду лучшему игроку Лиги 1 сезона-2018/19. После награждения он произнес речь, в которой сказал: « Может, пришло время взять на себя больше ответсвенности» и не исключил ухода в другой клуб.
- Летом 2018 года футболистом интересовался «Реал».
- В прошлом сезоне Мбаппе провел за «ПСЖ» 29 игра в Лиге 1, забил 33 гола и сделал девять ассистов. Его контракт с клубом истекает в 2023 году.