Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
    Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
    2 Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    3 Тест: угадай футболиста по любимому животному
    Тест: угадай футболиста по любимому животному

    Президент «ПСЖ»: «На 200% уверен, что Мбаппе будет играть в Париже в следующем сезоне»

    Президент «ПСЖ» Нассер аль-Хелаифи ответил на вопрос о возможном уходе форварда Киллиан Мбаппе из клуба.

    «Он еще сильнее хочет быть включенным в наш проект, хочет расти с командой, с клубом. Я объяснил ему, что не нужно спрашивать об ответственности, ее нужно взять. Иногда ее нужно просто взять. Я уверен не на 100%, а на 200%, что он будет здесь в следующем сезоне», – сказал аль-Хеллаифи.

    • В конце мая Мбаппе получил награду лучшему игроку Лиги 1 сезона-2018/19. После награждения он произнес речь, в которой сказал: « Может, пришло время взять на себя больше ответсвенности» и не исключил ухода в другой клуб.
    • Летом 2018 года футболистом интересовался «Реал».
    • В прошлом сезоне Мбаппе провел за «ПСЖ» 29 игра в Лиге 1, забил 33 гола и сделал девять ассистов. Его контракт с клубом истекает в 2023 году.

    Источник: France Football

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:33
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79036
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    71753
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru