Президент «ПСЖ»: «На 200% уверен, что Мбаппе будет играть в Париже в следующем сезоне»

Президент «ПСЖ» Нассер аль-Хелаифи ответил на вопрос о возможном уходе форварда Киллиан Мбаппе из клуба.

«Он еще сильнее хочет быть включенным в наш проект, хочет расти с командой, с клубом. Я объяснил ему, что не нужно спрашивать об ответственности, ее нужно взять. Иногда ее нужно просто взять. Я уверен не на 100%, а на 200%, что он будет здесь в следующем сезоне», – сказал аль-Хеллаифи.