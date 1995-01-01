Sky Sports: «Челси» отказался продать Виллиана в «Барселону» или «Атлетико» 

«Барселона» и «Атлетико» хотят подписать полузащитника «Челси» Виллиана. Испанские клубы предложили 35 миллионов фунтов стерлингов за футболиста. «Челси» отклонил оба запроса, сообщает Sky Sports.

Контракт Виллиана истекает через год. По данным источника, клуб хочет сохранить футболиста.