Sky Sports: «Челси» отказался продать Виллиана в «Барселону» или «Атлетико» 

Вот виллиан, как по мне, довольно недооценённый.
«Барселона» и «Атлетико» хотят подписать полузащитника «Челси» Виллиана. Испанские клубы предложили 35 миллионов фунтов стерлингов за футболиста. «Челси» отклонил оба запроса, сообщает Sky Sports.
Контракт Виллиана истекает через год. По данным источника, клуб хочет сохранить футболиста.
- В летнее и зимнее трансферное окно «Челси» не сможет подписывать новых футболистов, на команду наложен трансферный бан. Такое решение ФИФА приняла в феврале 2019 года из-за того, что «Челси» нарушил условия трансферов несовершеннолетних игроков.
- По данным Sky Sports, «Барселона» предлагала за Виллиана 55 миллионов фунтов стерлингов прошлым летом. В январе испанский клуб сделал еще один запрос, но «Челси» также отклонил его.
- В прошлом сезоне АПЛ хавбек провел 32 матча за клуб, забил три гола и отдал семь ассистов.