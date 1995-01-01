Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    2 Тест: угадай футболиста по любимому животному
    Тест: угадай футболиста по любимому животному
    3 Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
    Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»

    Sky Sports: «Челси» отказался продать Виллиана в «Барселону» или «Атлетико» 

    «Барселона» и «Атлетико» хотят подписать полузащитника «Челси» Виллиана. Испанские клубы предложили 35 миллионов фунтов стерлингов за футболиста. «Челси» отклонил оба запроса, сообщает Sky Sports.

    Контракт Виллиана истекает через год. По данным источника, клуб хочет сохранить футболиста.

    • В летнее и зимнее трансферное окно «Челси» не сможет подписывать новых футболистов, на команду наложен трансферный бан. Такое решение ФИФА приняла в феврале 2019 года из-за того, что «Челси» нарушил условия трансферов несовершеннолетних игроков.
    • По данным Sky Sports, «Барселона» предлагала за Виллиана 55 миллионов фунтов стерлингов прошлым летом. В январе испанский клуб сделал еще один запрос, но «Челси» также отклонил его.
    • В прошлом сезоне АПЛ хавбек провел 32 матча за клуб, забил три гола и отдал семь ассистов.

    Источник: Sky Sports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:55
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7984

      DeStar 4 минуты назад

      Вот виллиан, как по мне, довольно недооценённый.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79036
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    71753
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru