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    Дзюба дважды выиграл пенальти-челлендж у вратаря женской сборной России Тодуа

    Голкипер женской сборной России Эльвира Тодуа предложила провести пенальти-челлендж нападающему «Зенита» Артему Дзюбе.

    В первый раз форвард победил со счетом 7:5 (каждый нанес по семь ударов). Во второй раз также сильнее оказался Дзюба (4:1). При этом Тодуа пробила пять пенальти, а Дзюба – четыре.

    В первой дуэли нападающий российской национальной команды не отбил ни одного удара Тодуа (один раз она пробила выше ворот, второй – в штангу), а во второй отразил два пенальти.

    Источник: YouTube-канал сборной России

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +803

      Mirak92 6 минут назад

      Ну так то,хоть не бухает шампусиком в баревиче)
      Стеб + разминка)
      Дзюба начинает нравиться,не такой уж и ****))

      0
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      Рейтинг: +6291

      Skull_Boy 6 минут назад

      Вот это уровень забил покер любителям и обыграл девку

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