Дзюба дважды выиграл пенальти-челлендж у вратаря женской сборной России Тодуа

Голкипер женской сборной России Эльвира Тодуа предложила провести пенальти-челлендж нападающему «Зенита» Артему Дзюбе.

В первый раз форвард победил со счетом 7:5 (каждый нанес по семь ударов). Во второй раз также сильнее оказался Дзюба (4:1). При этом Тодуа пробила пять пенальти, а Дзюба – четыре.

В первой дуэли нападающий российской национальной команды не отбил ни одного удара Тодуа (один раз она пробила выше ворот, второй – в штангу), а во второй отразил два пенальти.