Лукас Силва покинет «Реал». В 2015 году мадридцы заплатили за него 13 миллионов

«Крузейро» хочет подписать полноценный контракт с полузащитником «Реала» Лукасом Силвой, сообщает AS.
26-летний бразилец не входит в планы главного тренера мадридцев Зинедина Зидана.
«Крузейро» рассчитывает закрыть сделку в ближайшие дни. С января 2017 года хавбек выступал в команде на правах аренды, срок которой истекает 30 июня.
- В 2015 году «Реал» купил Силву за 13 миллионов евро.
- В составе мадридской команды он провел девять матчей во всех турнирах.
- Контракт игрока с «Реалом» истекает в 2020 году.