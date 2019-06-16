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    Лукас Силва покинет «Реал». В 2015 году мадридцы заплатили за него 13 миллионов

    «Крузейро» хочет подписать полноценный контракт с полузащитником «Реала» Лукасом Силвой, сообщает AS.

    26-летний бразилец не входит в планы главного тренера мадридцев Зинедина Зидана.

    «Крузейро» рассчитывает закрыть сделку в ближайшие дни. С января 2017 года хавбек выступал в команде на правах аренды, срок которой истекает 30 июня.

    • В 2015 году «Реал» купил Силву за 13 миллионов евро.
    • В составе мадридской команды он провел девять матчей во всех турнирах.
    • Контракт игрока с «Реалом» истекает в 2020 году.

    Источник: AS

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