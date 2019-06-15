«Ливерпуль» интересуется Токозом из «Бешикташа»

«Ливерпуль» претендует на полузащитника «Бешикташа» Дорухана Токоза, сообщает Fotomac.

По информации источника, английский клуб уже провел предварительные переговоры по трансферу 23-летнего футболиста.

Ранее турка пытался купить «Удинезе», но предложение итальянцев в размере 7 миллионов евро плюс бонусы было отклонено.

«Бешикташ» оценивает хавбека в 10 миллионов евро.

В сезоне-2018/19 Токоз забил три гола и сделал три результативные передачи в 25 матчах.