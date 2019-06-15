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    «Ливерпуль» интересуется Токозом из «Бешикташа»

    «Ливерпуль» претендует на полузащитника «Бешикташа» Дорухана Токоза, сообщает Fotomac.

    По информации источника, английский клуб уже провел предварительные переговоры по трансферу 23-летнего футболиста.

    Ранее турка пытался купить «Удинезе», но предложение итальянцев в размере 7 миллионов евро плюс бонусы было отклонено.

    «Бешикташ» оценивает хавбека в 10 миллионов евро.

    В сезоне-2018/19 Токоз забил три гола и сделал три результативные передачи в 25 матчах.

    Источник: Fotomac

    Ежедневная турецкая спортивная газета. Основана в 1991 году. Редакция находится в Стамбуле. Аудитория в твиттере - более 447 тысяч человек.

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