Алексеев – новый главный тренер «Енисея»

«Енисей» объявил о назначении Александра Алексеева на пост главного тренера команды.
Детали контракта 54-летнего специалиста с красноярским клубом неизвестны.
В тренерский штаб Алексеева войдут Артем Баранов и Виталий Пьянченко, который займется подготовкой вратарей.
- «Енисей» по итогам сезона-2018/19 вылетел в ФНЛ.
- Алексеев ранее возглавлял молодежную команду красноярцев.
- В ноябре 2018 года тренер готовил «Енисей» к выездному матчу РПЛ против «Анжи» в связи с временным отстранением от работы Дмитрия Аленичева.