Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
    Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
    2 Тест: найдите клуб на карте России
    Тест: найдите клуб на карте России
    3 Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
    Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?

    Алексеев – новый главный тренер «Енисея»

    «Енисей» объявил о назначении Александра Алексеева на пост главного тренера команды.

    Детали контракта 54-летнего специалиста с красноярским клубом неизвестны.

    В тренерский штаб Алексеева войдут Артем Баранов и Виталий Пьянченко, который займется подготовкой вратарей.

    • «Енисей» по итогам сезона-2018/19 вылетел в ФНЛ.
    • Алексеев ранее возглавлял молодежную команду красноярцев.
    • В ноябре 2018 года тренер готовил «Енисей» к выездному матчу РПЛ против «Анжи» в связи с временным отстранением от работы Дмитрия Аленичева.

    Источник: Официальный твиттер «Енисея»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 06:50
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79036
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    71753
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru