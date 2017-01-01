Агент Мурило – о возможном трансфере бразильца в «Локомотив»: «Переговоры идут»

Стали известны подробности возможного трансфера защитника «Крузейро» Мурило Серкейры в «Локомотив».

Ранее сообщалось, что 22-летний бразилец уже прибыл в Москву. «Локо» готов заплатить за футболиста 2,5 миллиона евро.

«Знаю, что переговоры в самом разгаре. Но закрыта ли сделка на данный момент, сказать не могу. Вполне возможно, что Мурило уже находится в Москве, так как вчера завершился турнир, в котором участвовала сборная Бразилии», – сказал представитель агентства TFM Аделсон Дуарте.