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    Агент Мурило – о возможном трансфере бразильца в «Локомотив»: «Переговоры идут»

    Стали известны подробности возможного трансфера защитника «Крузейро» Мурило Серкейры в «Локомотив».

    Ранее сообщалось, что 22-летний бразилец уже прибыл в Москву. «Локо» готов заплатить за футболиста 2,5 миллиона евро.

    «Знаю, что переговоры в самом разгаре. Но закрыта ли сделка на данный момент, сказать не могу. Вполне возможно, что Мурило уже находится в Москве, так как вчера завершился турнир, в котором участвовала сборная Бразилии», – сказал представитель агентства TFM Аделсон Дуарте.

    • Мурило выступает на позиции центрального защитника.
    • В сезоне-2019 игрок провел за «Крузейро» два матча.
    • Transfermarkt оценивает стоимость Мурило в 1 миллион евро.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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