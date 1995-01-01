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    Луценко: «Переезд в Тулу для меня – шаг вперед. Участие в Лиге Европы стало одним из ключевых факторов»

    Нападающий Евгений Луценко дал интервью после перехода в тульский «Арсенал». Контракт рассчитан на два года.

    – Евгений, почему приняли решение перейти в тульский клуб?

    – Руководство «Арсенала» вышло на меня напрямую, а не через окольные пути, как очень часто в последнее время бывает в нашем футболе. Насколько мне известно, Игорь Геннадьевич Черевченко одобрил мою кандидатуру. Это стало одним из ключевых факторов при подписании контракта. Практически не раздумывал и очень рад оказаться в составе тульской команды. Считаю, что переезд в Тулу для меня – шаг вперед.

    – Что знаете о Туле и о болельщиках?

    – О городе знаю какие-то общие вещи. Так как не довелось провести в Туле более одного дня. Что касается поклонников команды, то вся страна знает, какие в Туле замечательные болельщики. Чувствуется, что весь город живет футболом и горячо поддерживает свою команду.

    Если говорить о клубе, то я сам видел, как команда из года в год прогрессирует. Несколько лет назад «Арсенал» еще был во второй лиге, а сейчас пробился в еврокубки. Такого результата некоторые команды не могут достигнуть и за десятилетия. Думаю, этот прогресс продолжится, надеюсь, смогу прогрессировать вместе с командой.

    – Квалификация Лиги Европы стала одним из ключевых факторов при переходе?

    – Безусловно. Каждый футболист мечтает играть в команде, которая борется за места в верхней части турнирной таблицы и выступает в Европе. Я не исключение.

    • На протяжении трех лет 32-летний форвард принадлежал «Динамо». Стороны прекратили сотрудничество 14-го июня.

    Источник: Официальный сайт тульского «Арсенала»

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