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    Президент «ПСЖ»: «Игроки нужны клубу не для того, чтобы веселиться. Не согласны – двери открыты. Чао!»

    Президент «ПСЖ» Нассер аль-Хелайфи сообщил об изменениях в команде.

    «Игроки должны пересмотреть свое отношение к делу как никогда прежде. Оно должно стать совершенно другим.

    Надо делать больше, работать усерднее. Они здесь не для того, чтобы веселиться.

    А если они не согласятся – двери открыты. Чао! Я больше не потерплю суперзвездного поведения», – цитирует аль-Хелафи Get French Football News.

    Источник: Get French Football News

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