Президент «ПСЖ»: «Игроки нужны клубу не для того, чтобы веселиться. Не согласны – двери открыты. Чао!»

Президент «ПСЖ» Нассер аль-Хелайфи сообщил об изменениях в команде.

«Игроки должны пересмотреть свое отношение к делу как никогда прежде. Оно должно стать совершенно другим.

Надо делать больше, работать усерднее. Они здесь не для того, чтобы веселиться.

А если они не согласятся – двери открыты. Чао! Я больше не потерплю суперзвездного поведения», – цитирует аль-Хелафи Get French Football News.