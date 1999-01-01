Президент «ПСЖ»: «Игроки нужны клубу не для того, чтобы веселиться. Не согласны – двери открыты. Чао!»

Ну да всё это громкие слова
Президент «ПСЖ» Нассер аль-Хелайфи сообщил об изменениях в команде.
«Игроки должны пересмотреть свое отношение к делу как никогда прежде. Оно должно стать совершенно другим.
Надо делать больше, работать усерднее. Они здесь не для того, чтобы веселиться.
А если они не согласятся – двери открыты. Чао! Я больше не потерплю суперзвездного поведения», – цитирует аль-Хелафи Get French Football News.
- В прошлом сезоне команда Томаса Тухеля выиграла чемпионат Франции, проиграла в финале Кубка и вылетела из ЛЧ на стадии 1/8 от «Манчестер Юнайтед».