«МЮ» предложил 4 миллиона за 16-летнего полузащитника «Монако» Межбри

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании центрального полузащитника молодежной команды «Монако» Ганнибала Межбри.

Как сообщает The Independent, английский клуб предложил монегаскам за 16-летнего футболиста 4 миллиона евро.

«МЮ» надеялся подписать хавбека бесплатно, но Профессиональная футбольная лига Франции отказалась удовлетворить просьбу игрока о расторжении контракта с «Монако». Его семья при этом утверждает, что договор с монегасками была ратифицирована неправильным образом, так как на момент его подписания ему не исполнилось 15 лет.