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    «МЮ» предложил 4 миллиона за 16-летнего полузащитника «Монако» Межбри

    «Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании центрального полузащитника молодежной команды «Монако» Ганнибала Межбри.

    Как сообщает The Independent, английский клуб предложил монегаскам за 16-летнего футболиста 4 миллиона евро.

    «МЮ» надеялся подписать хавбека бесплатно, но Профессиональная футбольная лига Франции отказалась удовлетворить просьбу игрока о расторжении контракта с «Монако». Его семья при этом утверждает, что договор с монегасками была ратифицирована неправильным образом, так как на момент его подписания ему не исполнилось 15 лет.

    Источник: The Independent

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +156

      GSmall 33 минуты назад

      Один Ганибал,другой Гебельс.Классная молодежь растет)

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