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    Оргкомитет ЧЕ-2020 в России: «Надеемся, что у наших болельщиков будет упрощенный въезд в Европу»

    Гендиректор оргкомитета ЧЕ-2020 в России Алексей Сорокин рассказал о подготовке к турниру.

    — 12 июня стартовали продажи билетов. Подготовка к турниру в разгаре?

    — Это был очень важный момент, который имеет символическое значение. Традиционно после старта продаж билетов все организаторы понимают, что турнир неотвратим, он приближается. Фактически его первая важная часть уже началась.

    В тот же день мы провели матч между звездами УЕФА и известными российскими футболистами. Впереди еще немало мероприятий.

    На время Евро-2020 Россия упростит въезд для иностранцев, как это уже было на ЧМ-2018. Со стороны стран шенгенской зоны и Британских островов планируются ответные меры?

    — Надеемся на послабления и облегчение процедуры выдачи виз. Может быть, не на законодательном уровне, а на организационном. Надеемся, что у наших болельщиков будет упрощенный въезд в страны Европы. Тем более уже сейчас понятно, что если Россия попадет в финальную часть турнира и пройдет групповой этап, то точно проведет матч плей-офф не в Санкт-Петербурге, а в одной из европейских стран. Поэтому ведем диалог с коллегами и надеемся на положительный исход.

    — Есть понимание, в какой части Санкт-Петербурга будет находиться фан-зона?

    — Фан-зона в Петербурге точно будет, место уже отобрано — это Конюшенная площадь. Но в этом вопросе не хочется забегать вперед. Возможно, у нас будет ряд сюрпризов.

    Источник: «Известия»

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