Коутиньо: «Я благодарен болельщикам «Барселоны» за поддержку. Я не показывал ту игру, какую они ожидали»

Докажи в новом сезоне . Если тебя конечно не продадут .
Полузащитник «Барселоны» и Фелиппе Коутиньо обратился к болельщикам клуба.
«Я не так много могу сказать болельщикам «Барселоны». Я благодарен за поддержку, которую они мне всегда оказывали. У меня были сложные моменты, потому что я не показывал ту игру, какую они ожидали. Но это футбол, и я много работаю, чтобы улучшить игру», – сказал Коутиньо.
- Полузащитник перешел в «Барселону» в январе 2018 года из «Ливерпуля».
- В прошлом сезоне он забил 11 голов и отдал 5 ассистов в 54 играх всех турниров.
- Его контракт с клубом истекает в 2023 году.