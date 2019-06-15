Коутиньо: «Я благодарен болельщикам «Барселоны» за поддержку. Я не показывал ту игру, какую они ожидали»

Полузащитник «Барселоны» и Фелиппе Коутиньо обратился к болельщикам клуба.

«Я не так много могу сказать болельщикам «Барселоны». Я благодарен за поддержку, которую они мне всегда оказывали. У меня были сложные моменты, потому что я не показывал ту игру, какую они ожидали. Но это футбол, и я много работаю, чтобы улучшить игру», – сказал Коутиньо.