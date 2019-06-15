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    Коутиньо: «Я благодарен болельщикам «Барселоны» за поддержку. Я не показывал ту игру, какую они ожидали»

    Полузащитник «Барселоны» и Фелиппе Коутиньо обратился к болельщикам клуба.

    «Я не так много могу сказать болельщикам «Барселоны». Я благодарен за поддержку, которую они мне всегда оказывали. У меня были сложные моменты, потому что я не показывал ту игру, какую они ожидали. Но это футбол, и я много работаю, чтобы улучшить игру», – сказал Коутиньо.

    • Полузащитник перешел в «Барселону» в январе 2018 года из «Ливерпуля».
    • В прошлом сезоне он забил 11 голов и отдал 5 ассистов в 54 играх всех турниров.
    • Его контракт с клубом истекает в 2023 году.

    Источник: Marca

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2921

      dinar7777dinar 10 секунд назад

      Докажи в новом сезоне . Если тебя конечно не продадут .

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