Хавбек «Медзи» Аугустыняк рассказал о трансфере в «Урал»

И так евреев полно,ещё одного привели
Полузащитник польской «Медзи» Рафал Аугустыняк рассказал о своем трансфере в «Урал». Игроку осталось пройти медосмотр.
«Это большой шаг для меня. Екатеринбург – это не провинция, а четвертый по величине город России. Знаю, что меня там ждет», – цитирует игрока Przegląd Sportowy.
- На хавбека претендовали клубы из Польши и Израиля.
- В прошлом сезоне чемпионата Польши Аугустыняк провел 22 матча, забил два гола, сделал два результативных паса.
- Партнер Аугустыняк по «Медзи» – Сослан Джанаев.