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    Хавбек «Медзи» Аугустыняк рассказал о трансфере в «Урал»

    Полузащитник польской «Медзи» Рафал Аугустыняк рассказал о своем трансфере в «Урал». Игроку осталось пройти медосмотр.

    «Это большой шаг для меня. Екатеринбург – это не провинция, а четвертый по величине город России. Знаю, что меня там ждет», – цитирует игрока Przegląd Sportowy.

    • На хавбека претендовали клубы из Польши и Израиля.
    • В прошлом сезоне чемпионата Польши Аугустыняк провел 22 матча, забил два гола, сделал два результативных паса.
    • Партнер Аугустыняк по «Медзи» – Сослан Джанаев.

    Источник: Przegląd Sportowy

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    Сегодня, 18:22
    Комментарии1
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      Рейтинг: +137

      GSmall 40 минут назад

      И так евреев полно,ещё одного привели

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