Хавбек «Медзи» Аугустыняк рассказал о трансфере в «Урал»

Полузащитник польской «Медзи» Рафал Аугустыняк рассказал о своем трансфере в «Урал». Игроку осталось пройти медосмотр.

«Это большой шаг для меня. Екатеринбург – это не провинция, а четвертый по величине город России. Знаю, что меня там ждет», – цитирует игрока Przegląd Sportowy.