Тимофеев – о возвращении в «Спартак»: «Восхитительно»

Полузащитник «Спартака» Артем Тимофеев прошел медосмотр после выхода из отпуска. Весну 2019 года хавбек провел в «Крыльях Советов» на правах аренды.

«Восхитительно», – сказал Тимофеев, отвечая на вопрос об эмоциях от возвращения в клуб, где он получал футбольное образование.