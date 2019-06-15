Тимофеев – о возвращении в «Спартак»: «Восхитительно»

Полузащитник «Спартака» Артем Тимофеев прошел медосмотр после выхода из отпуска. Весну 2019 года хавбек провел в «Крыльях Советов» на правах аренды.
«Восхитительно», – сказал Тимофеев, отвечая на вопрос об эмоциях от возвращения в клуб, где он получал футбольное образование.
- За «Крылья Советов» в 2019 году игрок провел 12 матчей, забил гол, сделал результативный пас.
- За «Спартак» футболист выступает с 2013 года (23 матча в РПЛ, один гол).
- В составе москвичей Тимофеев становился чемпионом России.