Антон Миранчук – лучший игрок «Локомотива» в сезоне-2018/19 по версии фанатов

Тот случай, когда полностью согласен с выбором тройки лучших.
«Локомотив» подвел итоги голосования болельщиков, которые выбирали лучшего футболиста команды в сезоне-2018/19. Победу в опросе одержал полузащитник Антон Миранчук. За него отдали голоса 55 процентов респондентов.
Второе место занял Гжегож Крыховяк (10 процентов). Третья позиция досталась вратарю Гилерме (9 процентов).
- Антон Миранчук – лучший бомбардир «Локомотива» в прошлом сезоне.
- Игрок забил 16 голов, сделал три результативные передачи.
- В опросе болельщиков приняли участие 18842 человека.