Антон Миранчук – лучший игрок «Локомотива» в сезоне-2018/19 по версии фанатов

«Локомотив» подвел итоги голосования болельщиков, которые выбирали лучшего футболиста команды в сезоне-2018/19. Победу в опросе одержал полузащитник Антон Миранчук. За него отдали голоса 55 процентов респондентов.

Второе место занял Гжегож Крыховяк (10 процентов). Третья позиция досталась вратарю Гилерме (9 процентов).