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    Антон Миранчук – лучший игрок «Локомотива» в сезоне-2018/19 по версии фанатов

    «Локомотив» подвел итоги голосования болельщиков, которые выбирали лучшего футболиста команды в сезоне-2018/19. Победу в опросе одержал полузащитник Антон Миранчук. За него отдали голоса 55 процентов респондентов.

    Второе место занял Гжегож Крыховяк (10 процентов). Третья позиция досталась вратарю Гилерме (9 процентов).

    • Антон Миранчук – лучший бомбардир «Локомотива» в прошлом сезоне.
    • Игрок забил 16 голов, сделал три результативные передачи.
    • В опросе болельщиков приняли участие 18842 человека.

    Источник: Официальный сайт «Локомотива»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1805

      Черкизовский Кот 15 минут назад

      Тот случай, когда полностью согласен с выбором тройки лучших.

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      Рейтинг: +6700

      parevg 36 минут назад

      Я думал что Баринов, это он выиграл конкуренцию у Денисова и Тарасова.

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