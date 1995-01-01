Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто станет чемпионом России?
    Тест: кто станет чемпионом России?
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    3 Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    Тест: угадай футболиста по его экзотической стране

    «Спартак-Inside»: тренерский штаб не рассчитывает на Селихова и хочет подписать вратаря

    Тренерский штаб «Спартака» не планирует продолжать сотрудничество с вратарем Александром Селиховым. Клуб желает подписать нового голкипера.

    «Тренерский штаб действительно хочет подписать вратаря. Тренерский штаб не рассчитывает на Селихова», – сообщает источник.

    • Другой инсайдер проинформировал, что «Спартак» близок к подписанию Михаила Левашова.
    • Контракт Селихова с клубом действует до лета 2021 года.
    • Рыночная стоимость голкипера – 5 миллионов евро.

    Источник: Телеграм-канал «Спартак-Inside»

    Телеграм-канал специализируется на внутренней информации из «Спартака»; на источник, в частности, ссылается журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров. Аудитория канала - более пяти тысяч человек.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:21
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79035
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    71705
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru