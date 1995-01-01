«Спартак-Inside»: тренерский штаб не рассчитывает на Селихова и хочет подписать вратаря

Тренерский штаб «Спартака» не планирует продолжать сотрудничество с вратарем Александром Селиховым. Клуб желает подписать нового голкипера.
«Тренерский штаб действительно хочет подписать вратаря. Тренерский штаб не рассчитывает на Селихова», – сообщает источник.
- Другой инсайдер проинформировал, что «Спартак» близок к подписанию Михаила Левашова.
- Контракт Селихова с клубом действует до лета 2021 года.
- Рыночная стоимость голкипера – 5 миллионов евро.
Источник: Телеграм-канал «Спартак-Inside»
Телеграм-канал специализируется на внутренней информации из «Спартака»; на источник, в частности, ссылается журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров. Аудитория канала - более пяти тысяч человек.