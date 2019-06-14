Переговоры «Реала» и «Атлетико» по трансферу Льоренте находятся в финальной стадии

Полузащитник мадридского «Реала» Маркос Льоренте близок к трансферу в «Атлетико». Переговоры между сторонами находятся в завершающей стадии.

Сумма сделки должна составить 40 миллионов евро, информирует СОРЕ. Контракт футболиста с «Атлетико» будет рассчитан на пять лет.