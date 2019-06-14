Переговоры «Реала» и «Атлетико» по трансферу Льоренте находятся в финальной стадии

у парня потрясный пас
жаль что отдают
хотя деньги хорошие так то
Полузащитник мадридского «Реала» Маркос Льоренте близок к трансферу в «Атлетико». Переговоры между сторонами находятся в завершающей стадии.
Сумма сделки должна составить 40 миллионов евро, информирует СОРЕ. Контракт футболиста с «Атлетико» будет рассчитан на пять лет.
- Интерес к игроку проявляли «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал».
- За два сезона в «Реале» хавбек провел 20 матчей Примеры.
- Рыночная стоимость Льоренте – 15 миллионов евро.
Источник: СОРЕ
Испанская радиостанция, основанная в 1979 году. Примерная аудитория - три миллиона слушателей.