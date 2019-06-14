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    Переговоры «Реала» и «Атлетико» по трансферу Льоренте находятся в финальной стадии

    Полузащитник мадридского «Реала» Маркос Льоренте близок к трансферу в «Атлетико». Переговоры между сторонами находятся в завершающей стадии.

    Сумма сделки должна составить 40 миллионов евро, информирует СОРЕ. Контракт футболиста с «Атлетико» будет рассчитан на пять лет.

    Источник: СОРЕ

    Испанская радиостанция, основанная в 1979 году. Примерная аудитория - три миллиона слушателей.

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    Сегодня, 14:48
    Комментарии1
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      Рейтинг: +430

      FENIX-SL 30 минут назад

      у парня потрясный пас
      жаль что отдают
      хотя деньги хорошие так то

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