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    Далич: «Почему бы не возглавить клуб из Москвы или Санкт-Петербурга? РПЛ становится все сильнее и сильнее»

    Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич готов возглавить клуб из России. Специалист отметил прогресс российского чемпионата.

    — Выходили ли на вас российские клубы? Рассмотрели бы возможность поработать в нашей стране?

    — Я связан со сборной Хорватии, поэтому об этом не думал. Но почему бы не стать тренером какого-то российского клуба, особенно в Москве или Санкт-Петербурге? Ваша лига становится все сильней и сильней.

    • Хорваты на чемпионате мира-2018 дошли до финала.
    • Последнее заграничное место работы для Далича – «Аль-Айн» из ОАЭ (2014-2017 годы).
    • В качестве тренера Далич брал трофеи в Албании и Саудовской Аравии.

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 12:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3133

      порт 14 минут назад

      Скоро в свинарнике место освободиться

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