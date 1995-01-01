Далич: «Почему бы не возглавить клуб из Москвы или Санкт-Петербурга? РПЛ становится все сильнее и сильнее»

Скоро в свинарнике место освободиться
Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич готов возглавить клуб из России. Специалист отметил прогресс российского чемпионата.
— Выходили ли на вас российские клубы? Рассмотрели бы возможность поработать в нашей стране?
— Я связан со сборной Хорватии, поэтому об этом не думал. Но почему бы не стать тренером какого-то российского клуба, особенно в Москве или Санкт-Петербурге? Ваша лига становится все сильней и сильней.
- Хорваты на чемпионате мира-2018 дошли до финала.
- Последнее заграничное место работы для Далича – «Аль-Айн» из ОАЭ (2014-2017 годы).
- В качестве тренера Далич брал трофеи в Албании и Саудовской Аравии.