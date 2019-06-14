Роналду вызвали в суд по делу об изнасиловании Майорги

Американская модель Кэтрин Майорга обвиняет футболиста «Ювентуса» Криштиану Роналду в изнасиловании, которое якобы случилось в 2009 году. Дело дошло до суда, пишет TMZ.

Португалец уже получил повестку из федерального суда США и должен туда явиться в указанную дату. Несколько недель назад в изнасиловании обвинили другого португалоговорящего футболиста – Неймара из «ПСЖ».