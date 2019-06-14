Роналду вызвали в суд по делу об изнасиловании Майорги

дело жеж закрыли, новость старая походу
Американская модель Кэтрин Майорга обвиняет футболиста «Ювентуса» Криштиану Роналду в изнасиловании, которое якобы случилось в 2009 году. Дело дошло до суда, пишет TMZ.
Португалец уже получил повестку из федерального суда США и должен туда явиться в указанную дату. Несколько недель назад в изнасиловании обвинили другого португалоговорящего футболиста – Неймара из «ПСЖ».
- Инцидент с Майоргой случился у Роналду в 2009 году в Лас-Вегасе, где футболист проводил межсезонье.
- В 2010 году женщина подписала договор о неразглашении интимной связи с игроком, получив за это 375 тысяч долларов.
- Однако осенью 2018 года Майорга обратилась в полицию, сообщив об изнасиловании.