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    Роналду вызвали в суд по делу об изнасиловании Майорги

    Американская модель Кэтрин Майорга обвиняет футболиста «Ювентуса» Криштиану Роналду в изнасиловании, которое якобы случилось в 2009 году. Дело дошло до суда, пишет TMZ.

    Португалец уже получил повестку из федерального суда США и должен туда явиться в указанную дату. Несколько недель назад в изнасиловании обвинили другого португалоговорящего футболиста – Неймара из «ПСЖ».

    • Инцидент с Майоргой случился у Роналду в 2009 году в Лас-Вегасе, где футболист проводил межсезонье.
    • В 2010 году женщина подписала договор о неразглашении интимной связи с игроком, получив за это 375 тысяч долларов.
    • Однако осенью 2018 года Майорга обратилась в полицию, сообщив об изнасиловании.

    Источник: TMZ

    TMZ - американский таблоид, основанный в 2005 году. Базируется в Лос-Анджелесе.

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +944

      Dizayner 48 минут назад

      дело жеж закрыли, новость старая походу

      0
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      Рейтинг: +5371

      mihail200606 51 минуту назад

      Думал уже утрясли это дело..

      0
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      Рейтинг: +1590

      Masteralex 1 час назад

      как же тупые проститутки любят сосать... бабло на пустом месте, не выгорит дело, это и так понятно, потому что нужно доказать что это было изнасилование, а доказать нереально, и было бы неплохо все судебные издержки в случае оправдетльного приговора повесить на эту тупую шлюшку

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      Рейтинг: +2929

      dinar7777dinar 1 час назад

      майорга транс ! иначе как объяснить этот петушиный спектакль.

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