Sport.es: «Барселона» хочет купить Геррейру

Левый защитник дортмундской «Боруссии» Рафаэль Геррейру стал трансферной целью «Барселоны».

Как сообщает Sport.es, каталонский клуб хочет купить португальского фулбека этим летом, чтобы иметь качественную подмену для Жорди Альбы.

«Боруссия» требует за своего игрока более 25 миллионов евро, однако «Барса» постарается договориться о снижении цены.