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    Sport.es: «Барселона» хочет купить Геррейру

    Левый защитник дортмундской «Боруссии» Рафаэль Геррейру стал трансферной целью «Барселоны».

    Как сообщает Sport.es, каталонский клуб хочет купить португальского фулбека этим летом, чтобы иметь качественную подмену для Жорди Альбы.

    «Боруссия» требует за своего игрока более 25 миллионов евро, однако «Барса» постарается договориться о снижении цены.

    • Контракт 25-летнего Геррейру с немецким клубом истекает в 2020 году.
    • В сезоне-2018/19 футболист забил шесть голов и сделал шесть результативных передач в 32 матчах.

    Источник: Sport.es

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    Сегодня, 10:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +523

      VVadic 13 минут назад

      За Семеду значит 50, а тут хотят снижения. Ну и подонки!

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